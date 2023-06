Reacciones del oviedismo a la subida de los precios: "Es excesiva"

El oviedismo parece haber recibido con resignación la subida de los precios de los abonos –un 15% en las primeras semanas y un 25% en la última fase–. La afición esperaba el incremento, pero varios peñistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA lo tildan de "excesivo" y dan sus pinceladas sobre la campaña. No obstante, la sensación generalizada y las respuestas recibidas por el club apunta a un gran apoyo del aficionado. Eso al menos espera la entidad. Hay quien, incluso, entiende perfectamente que los precios suban.

"Una subida de precios nunca es una buena noticia, pero si el proyecto deportivo para la temporada es bueno, habrá que arrimar el hombro. Las primeras decisiones apuntan bien. No creo que tenga mucho impacto. Terminamos bien la temporada pasada y hay buenas expectativas para la que viene. La gente esta ilusionada. La ilusión puede más que 30 o 40 euros", explica Higinio Iglesias, socio del Oviedo e integrante de la peña Los Cuervos Azules, de Pravia. "Echo de menos un descuento del 25% en el abono de la próxima si no entramos en play- off. Estaría bien que todos asumiésemos un poco de riesgo. Nosotros por aceptar sin rechistar subidas sobre expectativas, y la propiedad por no cumplir ellas", concluye.

María Álvarez, de la peña azul Olivares, dice que "es una subida razonable y al final todos acaban sacando el carnet". Según la opinión de esta aficionada, es " estupendo que haya comenzado tan pronto y que se pueda renovar online. Por decir algo hubiese sido fantástico anunciar un fichaje estrella", recalca.

José Antonio Seijo Veiguela, de la peña carbayona El Fondrigo (Vegadeo), cree por su parte que la subida "parece excesiva en algunos de los casos, sobre todo si no viene apoyada por más decisiones deportivas y de infraestructura y accesos que ilusionen y enganchen al aficionado". A su juicio, el incremento de los precios "seguramente tendrá incidencia, especialmente si no se empieza la temporada con buenos resultados. Si añadimos los problemas de horarios y fechas, resulta complicado pensar que la asistencia al campo mejore a corto plazo". Este peñista de Vegadeo echa de menos más explicaciones. "Creo que no se han comunicado bien los descuentos por antigüedad. Para muchos abonados la subida es menor de lo que se anunció en la rueda de prensa. También creo que habría sido importante incidir en las mejoras en el estadio y de comodidad, y algún incentivo en caso de playo-ff o partido importante en Copa".

Enrique Rivero, de la peña azul La Esquina, coincide con Seijo. "La subida es un poco excesiva, porque no está la gente boyante de dinero. Para el que tenga tres socios en casa el 25% es mucho. La gente de mi entorno lo está criticando. Puede afectar en el sentido de que la gente opte por contratarlo en casa o irse al bar a verlo, donde te gastas cinco euros y ves el partido", indica. Rivero echa de menos "algún fichaje estrella para potenciar la campaña".

Ángeles Fernández, de la peña Stadium, dice que "esperaba que la subida, aunque sea lógica, fuese menor. Puede afectar para mal, pero poco. Yo creo que se debería premiar la asistencia al campo: a partir de un número de partidos, que haya ventajas", insiste. "Si esta subida viene acompañada de un mejor nivel del equipo para lograr objetivos ambiciosos, bienvenido sea, queremos ver al equipo, como mínimo, en play-off",finaliza.