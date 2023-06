El pivote es la guinda: así está una operación que el Oviedo considera básica

Que la plantilla esté encarrilada no quiere decir que no queden movimientos interesantes por concretar. Porque el Oviedo es el club más animado del mercado de Segunda pero no se detiene aquí. Con dos fichajes oficiales (Moyano y Romario) y otros dos cerrados (Román y Millán), el siguiente paso se dirige hacia el centro del campo y la delantera. Y ahí en el medio es donde el club azul tiene prevista una inversión importante, un futbolista de caché elevado que le dé a Cervera ese salto de calidad para un puesto clave en sus planes.

El Oviedo busca desde hace semanas un medio físico, un centrocampista de ida y vuelta con capacidad para el trabajo pero también para pisar el área contraria. Un "box to box", que dicen en Inglaterra. Como en toda operación, el club trabaja en dos frentes. Los responsables deportivos (Agustín Lleida y Roberto Suárez) rastrean el mercado nacional mientras Jesús Martínez ofrece opciones que solo son posibles con el refrendo del Grupo Pachuca. Los candidatos. Santiago Colombatto es el soñado. Un futbolista que ha rendido de una forma sobresaliente esta temporada en la liga lusa y, por eso, tiene varios equipos detrás. Oporto y Almería, entre otros, ya se han interesado por su situación, aunque sin oferta concreta. Famalicao puede comprar el 80% de su pase antes del 30 de junio por 2 millones de euros y Pachuca espera ahora a que venza el plazo para que el futbolista vuelva a su propiedad, concretamente al Club León. En España, la dirección deportiva ya baraja alternativas por si se cae la opción del argentino. Gusta Toni Moya, que ha sido importante con el Alavés en el ascenso, aunque sin colarse en el once inicial de forma habitual, y el futbolista ya sabe del interés azul. Tiene varios pretendientes en Segunda. También está en la agenda Pepe, con el que también se ha contactado. El luso está en la agenda desde su etapa en el fútbol luso. Pertenece a Olympiakos pero no entra en los planes del club heleno. Son dos alternativas de talento, piezas llamadas a ser importantes en Segunda División. En todo caso, independientemente del finalmente elegido, la conclusión es que la apuesta por el centrocampista que queda será una de las más importantes en el verano azul. La forma de trabajar ha sido desde el principio la de destinar una parte del tope a cada posición del campo que había que reforzar. La cifra prevista para cada puesto no podría ser rebasada en ningún caso, y la sensación visto el caché de los tres jugadores que optan al pivote es que el Oviedo se ha reservado una cantidad importante para darle a Cervera el centrocampista que deseaba. Los perfiles en el medio. La intención de contratar otro medio arroja algo de luz sobre los roles que representarán los medios la próxima temporada. Cervera añadirá un sexto elemento que le ofrece más variedad táctica. Luismi y Jimmy son los pivotes posicionales, con un papel más defensivo y de aportar equilibrio al equipo. El curso pasado, el técnico los alineó juntos en muchas ocasiones pero los planes podrían variar ahora. La búsqueda de un 8 clásico también invita a pensar que Cervera tiene previsto para Camarasa una función distinta a la del doble pivote. El entrenador ya lo dejó caer la temporada pasada, cuando insinuó que veía al valenciano con características para jugar por detrás del punta. Y está la aportación de Javi Mier, recuperado para la causa tras la molesta lesión del curso pasado. A Cervera le gusta mucho y si recupera la forma es un futbolista llamado a contar con protagonismo. Puede actuar en el doble pivote o por detrás del punta. Tiene, además, un factor importante a su favor: es un suplente que siempre aporta. Un elemento a tener en cuenta en los segundos tiempos. Por último, está Mángel, otro de los que sedujo a Cervera desde el principio pero que con el paso de las semanas fue perdiendo protagonismo en el primer equipo. La idea es que comience la pretemporada, pero el club está abierto a buscarle una cesión que le dé confianza y le permita seguir creciendo. La Primera Federación parece el destino natural para este propósito.