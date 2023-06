David Costas será azul hasta junio de 2026. El defensa gallego ha alcanzado un acuerdo con el Oviedo para extender un contrato que venía en 2024 y así la dirección deportiva cumple uno de sus objetivos a medio plazo. El gallego ha celebrado su renovación con unas declaraciones publicadas por el propio Oviedo: "Es el club que más rendimiento ha sacado de mí, en el que más cómodo he estado nunca, en el que mejor he realizado mi trabajo, que es jugar al fútbol… El azul me sienta bien".

🙌 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝘀, 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗢𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 💙#DavidCostas2026 🧱💙#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/L5wx3YzGeq — Real Oviedo (@RealOviedo) 26 de junio de 2023 El Oviedo hizo oficial el acuerdo para prolongar el contrato esta mañana, con lo que deja la línea defensiva afianzada para el futuro inmediato y, en la mayoría de los casos, a medio plazo. La entidad carbayona explicaba que "de esta manera, David Costas, de 26 años de edad, continuará ligado a la disciplina azul durante las tres próximas temporadas, y seguirá siendo uno de los pilares de la defensa oviedista. El de Chapela reafirma, una vez más, su compromiso con el Real Oviedo, como ha quedado patente en las tres temporadas, en dos etapas distintas, en los que lleva vistiendo la elástica carbayona".