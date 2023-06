El Oviedo pone precio a la salida de Samu Obeng: 500.000 euros

El Oviedo avanza en la configuración de su plantilla a ritmo de crucero, es el conjunto de Segunda que tiene su proyecto más avanzado, pero aún quedan movimientos importantes por concretarse. La llegada de un medio de caché y un atacante complementario son dos operaciones en las que el club tiene puestas muchas esperanzas. Y está el capítulo de salidas. También hay prevista alguna marcha. El caso más claro es el de Samu Obeng. Cervera no cuenta con él y el club quiere sacar tajada. Pero no regalará al ghanés. Su precio de salida es de 500.000 euros. El Oviedo no lo venderá por menos.

De hecho, según fuentes que conocen su situación, el club azul ya habría rechazado al menos dos propuestas de clubes europeos. Las ofertas no habrían llegado a ese medio millón de euros exigido por el club. El mercado es largo, aún queda la mayor parte de movimientos por concretar, así que en el club asumen con naturalidad que lo normal es que Obeng empiece la pretemporada con el Oviedo el próximo 6 de julio, pero mantiene al delantero en el escaparate. El ghanés tiene un año más de contrato en el conjunto azul después de su renovación en el verano de 2022 por dos años más. La cláusula se estableció en cinco millones de euros. Estaba creciendo en el Oviedo y su caché había subido. Pero todo cambió el curso pasado. Obeng estaba contando con cierto protagonismo tanto con Bolo como con Cervera cuando llegó el mercado invernal. Acumulaba el africano 22 partidos con los azules, ocho como titular, y había anotado un gol. El Huesca llamó a su puerta y él lo tuvo claro: pidió su salida. Una conversación con Cervera fue clave en su marcha. En ella, el ghanés, tal y como reveló el entrenador después, confesó que su tiempo en el Oviedo había llegado a su fin y que deseaba salir al Huesca para volver a estar a las órdenes de Ziganda, el técnico que mejor entendió su fútbol. En El Alcoraz, previo pago de 150.000 euros por los oscenses, Obeng volvió a rendir a gran nivel. Fue titular habitual y anotó cinco tantos. La cesión fue un éxito para todas las partes: el delantero volvió a sonreír y el Oviedo vio cómo se revalorizaba. Por eso, ahora no aceptará una propuesta por menos de 500.000 euros. Entiende el club azul que la buena segunda vuelta en Huesca le convierte en una pieza codiciada. El equipo de Ziganda, que acaba de abonar 200.000 euros al Eibar por la opción de compra de Sielva, aún no ha movido ficha, pero sí lo han hecho algunos clubes extranjeros, lejos aún de las pretensiones azules. La sensación es que aún quedan varios capítulos con Obeng este verano y de ahí que todo apunte a que empezará la pretemporada con los azules. La venta del africano, además de liberar un lugar en la delantera, permitiría aumentar el tope salarial para futuros fichajes. Paciencia con la operación salida. La de Obeng no es la única marcha que planea sobre el club. Otro hombre que podría salir en busca de minutos es Mángel. El canterano tiene contrato con el primer equipo, es una apuesta de Cervera, pero su contribución fue cayendo con el paso de la competición. El técnico tiene cinco pivotes ahora mismo a sus órdenes y fichará otro más con otros registros. En semejante contexto se entiende que la mejor solución para todas las partes es que Mángel salga en busca de protagonismo. Su destino natural parece ser la Primera Federación. Y está la situación de Abel Bretones. El Oviedo no descarta que pudiera llegar una propuesta generosa por él tras recibir el interés de algunos conjuntos con mucho cartel. Solo vendería por una cantidad importante.