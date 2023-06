"Si tenía ilusión en Tercera, imagínate ahora…": así fue el primer día de la campaña de socios del Oviedo

"Yo es que siempre lo he hecho en las oficinas. Me gusta el cara a cara". Laureano Lobato, de 80 años, lucía orgulloso su abrigo del Oviedo ya en la pequeña cola que a eso de las 9.15 horas se había formado ante las oficinas del club en el Carlos Tartiere. Era uno entre la decena de personas que esperaban para renovar su compromiso con el Oviedo. En el primer día de campaña presencial, un ritmo constante de socios en los aledaños del estadio, aunque lejos de las inmensas colas que se habían formado en años anteriores. La opción facilitada por el club de sacar el carné digital agiliza un proceso que, en todo caso, estuvo presidido por la ilusión entre los seguidores azules. Así suele suceder cada verano.

"Yo siempre encaro la temporada con ilusión. Si la tuve en la época de Tercera División como para no tenerla esta temporada", indicaba Laureano Lobato algunos segundos antes de desenfundar el carné de la pasada campaña, ese que le acredita como socio azul desde hace 54 años. Lo luce con orgullo antes de añadir: "Tengo confianza en el equipo, sí. Pero no me ha gustado nada la salida de Borja Sánchez. Para mí, los mejores son los centrales: Calvo y Costas. Hay que confiar".

Desde la apertura de las taquillas a las 9 fueron llegando a ritmo constante los futuros socios. El club tenía habilitados distintos puntos en los alrededores del campo para facilitar las cosas. A los que ya habían confirmado su renovación de forma online se les da el abono en puesto creado para tal función. Los abonados oro, plata, los mayores de 65 años y los que tengan necesidades especiales son atendidos directamente en las oficinas. Así, todo fluye más rápido.

Pilar Martínez es otra de las que madrugan, ella ante las taquillas exteriores. Lleva 47 años como abonada. Otra de las fieles que nunca falla. "En mi familia todos somos oviedistas, pero yo soy la que lo vive con más pasión de todos", indicaba mientras esperaba su turno. "Soy optimista con la temporada. En realidad, todos los años lo soy", completaba.

Ante las taquillas también se personó desde bien pronto Martín Peláez, presidente del club azul, que quiso seguir in situ las evoluciones del primer día de campaña presencial.

El ritmo de venta de abonos sigue siendo alegre a pesar de que esta temporada se incluye un aumento en el precio de los carnés del 25%, reducido al 15% para socios que renueven en las primeras tres semanas. Al cierre de las taquillas ayer ya se habían hecho socios 7.115 personas.