Colombatto se aleja del Oviedo: empezará la pretemporada con León para escuchar ofertas

Paso atrás para el Oviedo en la “Operación Colombatto”. El argentino mantiene firme su deseo de jugar en una máxima categoría y, de momento, recalar en el Oviedo no entra en sus prioridades. Por eso, el futbolista, que pertenece al Club León (propiedad del Grupo Pachuca, dueño del Oviedo) tiene pensado empezar la pretemporada en el conjunto mexicano para estudiar las diversas propuestas que equipos europeos que se han interesado por él tras su magnífica temporada en Portugal. El Oviedo no está descartado y se mantiene a la espera, pero el panorama se complica de una forma importante.

Al menos, la opción del Oviedo, aunque pequeña, no se ha eliminado por completo. Famalicao ya le ha comunicado al futbolista que no ejecutará la cláusula de 2 millones de euros por hacerse con el 80% de la propiedad del futbolista. Así se lo transmitió el club luso a los agentes del futbolista en una reunión celebrada el martes en Oporto.

Esta decisión debería facilitar las cosas, pero la postura del futbolista sigue, de momento inamovible. Como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, el argentino quiere jugar en un equipo de la máxima categoría. Su campaña en el Famalicao le ha abierto las puertas de varios conjuntos europeos. Ha recibido al menos dos ofertas, de Italia y Rusia, y el interés de otros clubes del máximo nivel, como Oporto y Almería, sin que se tradujera hasta ahora en una oferta concreta.

El mercado aún se está desperezando, aunque el Oviedo lleve un ritmo trepidante en la configuración de la plantilla, y por eso el deseo del futbolista es esperar a ver qué ofertas se ponen sobre su mesa. El paso de las semanas podría hacer que lleguen ofertas interesantes al futbolistas.

Así, el Oviedo sigue esperando acontecimientos en un segundo plano. Colombatto no descarta por completo al Oviedo, pero no está en su lista de máximas prioridades en estos momentos. Ahora el club azul debe decidir: O espera a ver si finalmente el argentino no tiene opciones más interesantes y acaba vistiendo de azul o busca alternativas en el mercado. El portugués Pepe y el ex del Alavés Toni Moya son dos perfiles que gustan en las oficinas azules.