El Oviedo cierra la puerta: ficha a Román y Braat acorta los plazos

No es que se hubiera convertido en un quebradero de cabeza porque el club actuó con gran celeridad, pero sí ha sido la operación en la que el Oviedo he invertido más esfuerzos. Tras ponderar varios candidatos de diversos perfiles, eligió a Leo Román, un portero con una enorme proyección, lo demuestra su estancia ahora en la Eurocopa sub-21, y con necesidad de demostrar tras dos años en un segundo plano. En realidad es un perfil similar al de Quentin Braat: joven, con hambre y ganas de buscarse un sitio. Román llega cedido, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 14 de junio, el Oviedo no logró colar una opción por el ascenso, y Cervera ve cumplida una de sus demandas: contar con un guardameta al inicio de la pretemporada.

Y por poco no serán dos desde el primer día. Porque la evolución de Quentin Braat tras su lesión en la clavícula en la última jornada está siendo sorprendentemente positiva. Tanto que, afirman desde el entorno del futbolista, se espera que comience los entrenamientos al margen del grupo pero para el mini stage de México podría ya estar integrado en la dinámica del equipo. Braat cayó lesionado en una desafortunada acción de la última jornada de la pasada temporada ante el Levante. Una caída le provocó un esguince en la clavícula del hombro izquierdo, aunque no tuvo que pasar por el quirófano preocupaba el hecho de que el galo ya había sido operado en 2020 en la misma zona. En aquella ocasión fue del hombro, una lesión diferente, aunque el temor en el club era que eso pudiera afectarle a su confianza. Fue esa situación la que llevó al Oviedo a cambiar su plan inicial y aumentar la cantidad a invertir en un portero que luchara por el puesto con Braat. Así llegó Román. El del Mallorca es un portero que apunta a la élite desde hace años. Siempre ha estado en el radar de la Federación Española de Fútbol y esa confianza sigue intacta. Ahora mismo, el balear está concentrado con la selección sub-21 en plena disputa del Europeo de Rumanía y Georgia. Incluso el martes contó con minutos, toda la segunda mitad, en el empate 2-2 frente a Ucrania que cerraba la primera fase. Cometió un error que significó el penalti del momentáneo 1-2, pero esa decisión de Santi Denia, la de premiarle con 45 minutos, es otro síntoma claro de la confianza que hay en sus condiciones. Ahora, a sus 23 años, tendrá que hacerse un hueco en la exigente portería del Carlos Tartiere. Precisamente ese ambiente de equipo importante es el que empujó al portero y su agente a elegir Oviedo antes que otros clubes de Segunda. Muchos se habían interesado por él, pero en cuanto supo del interés azul, Román lo situó en un lugar preferente. El último obstáculo para su llegada fue las reticencias de Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, para la salida del joven portero. Pero la insistencia del futbolista ha sido clave. Juventud al poder. Así, el Oviedo tirará de aire fresco para defender una posición a la que le ha faltado estabilidad en los últimos tiempos. Aunque en la apuesta por Román (23 años) y Braat (25) sí sigue la línea similar, aunque con excepciones, a lo visto desde que el Oviedo regresó al fútbol profesional en 2015. Desde entonces, la mayor parte de los guardametas han sido bastante jóvenes. Un simple repaso de los titulares en las últimas campañas sirve para hacerse una idea, con una evolución de metas veteranos a otros más imberbes: Esteban (40 años, en la 2015/16), Juan Carlos (29, en la 20216/17), Alfonso Herrero (23, en la 2017/18), Champagne (33, 2018/19), Lunin (20, 2019/20), Femenías (24, 2020/21), Femenías (25, 2021/22) y Braat (25, 2022/23). Ahora, la pugna entre Braat y Román dará como resultado otro joven portero para defender el arco azul. El Oviedo quiere encontrar el guardián de un proyecto que ilusiona.