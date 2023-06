Sesiones físicas, estudio de equipos, auto exámenes... Así se prepara un árbitro profesional

Miguel González Díaz (Oviedo, 1993) pasó de anotar goles como delantero del Centro Asturiano a disfrutar del fútbol desde otra perspectiva. Comenzó a arbitrar hace 10 años y, subiendo los escalones a toda velocidad, es uno de los elegidos para arbitrar el año que viene en Segunda. Debutará en el fútbol profesional de la mano de su compañero el asistente también asturiano Daniel Novoa y para él se cumple un sueño. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Las Rozas donde estos días asiste a un curso de aprendizaje del VAR, la gran novedad en el salto de Primera Federación a Segunda.

–¿Cómo está?

–Feliz. Es una alegría inmensa. En Segunda participamos 60 colegiados y solo ascendemos 4, así que imagínese lo afortunado que me siento. Sabía que llevaba una buena temporada, por lo que me iba diciendo el Comité, pero nunca sabes.

–Dirigir el Eldense-Castilla le daría alguna pista, ¿no?

–Sí, claro. Siempre es buen síntoma que te elijan para el play-off, y cuantas más rondas aguantes arbitrando, mejor. Pero traté de aislarme de esa sensación de que el partido podría ser decisivo para mi ascenso y creo que lo logré. Solo me centré en dirigir, en pasar desapercibido y en no perder la concentración. Y creo que lo logré.

–¿Cómo se entrena un árbitro?

–Tenemos un preparador físico del CTA (Comité Técnico de Árbitros) que todas las semanas nos manda el planning semanal. Hay trabajo en el gimnasio y, también, de campo. Solemos hacerlos en las instalaciones de la Federación. En mi caso, me entreno todos los días, y no es muy diferente mi caso al de otros. Hoy en día, todos los colegiados están físicamente muy bien preparados. De hecho, nos hacen tres exigentes controles físicos por temporada.

–Son un deportista más.

–Sí. El entrenamiento de un árbitro es como el de un futbolista, pero sin balón. Estamos muy controlados, además. Los datos de los entrenamientos hay que ir cubriéndolos en una aplicación. Y debemos comunicar diariamente al Comité cómo estamos: cómo hemos dormido, nuestra percepción, si estamos cansados o nos encontramos bien…

–¿Y cómo prepara un partido?

–Las designaciones nos llegan a comienzos de semana. Y ahí se hace un estudio de los equipos, por una aplicación que nos facilita la Federación y, en mi caso, veo los dos últimos partidos de cada equipo. Me fijo en cosas específicas, el balón parado, cómo hacen la presión, si tiran el fuera de juego… Si un equipo repite varias veces la misma jugada y la conozco me va a permitir estar mejor colocado. Y la colocación al final es clave para los árbitros.

–¿Y el post arbitraje? ¿Vuelve a ver sus partidos?

–Es obligatorio. Cada árbitro tiene que volver a ver el partido y hacer un autoanálisis que enviará al Comité en las 48 horas posteriores al encuentro. Tenemos que decir en qué creemos que hemos destacado, qué deberíamos haber pitado en determinadas acciones, en qué debemos mejorar…

–La mente. ¿Se apoya en un psicólogo o coach?

–Yo no, pero sí hay compañeros que lo hacen.

–¿Cambia mucho el arbitraje por la categoría?

–Yo creo que el paso a Segunda se notará, sobre todo, a nivel de repercusión. En cuanto al resto, aún no lo he experimentado, pero me imagino que el ritmo de juego será mayor.

–¿Cómo se metió en el arbitraje?

–Yo jugaba al fútbol, hasta juveniles, era delantero en el Centro Asturiano, pero no tenía mucho gol (risas). ¡Se me da mucho mejor el silbato! Empecé a arbitrar porque me convenció un amigo que se había animado a hacerlo. Y me enganché. No sé qué tiene el arbitraje que te atrapa. Conocí mucha gente, hicimos piña y gané muchos amigos con el arbitraje.

–¿Se dedica en exclusiva al arbitraje?

–Sí. En Primera Federación hay gente que además tiene otro trabajo, pero en el fútbol profesional ya tienes dedicación exclusiva.

–¿Un sueño por cumplir?

–Siempre sueñas con lo más alto, por qué no. Pero ahora me toca disfrutar de Segunda. Es un paso increíble en mi carrera, una gran oportunidad. Quiero asentarme en la categoría, aprender y hacerlo lo mejor posible. Pero claro que sueño con seguir creciendo y llegar a lo más alto.