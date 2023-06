Qué es y cómo se fraguó el convenio de acreedores del Oviedo: Lopera en una tarima y viajes a Yugoslavia

El Oviedo vive sus últimas hora atado al convenio de acreedores. Mañana, 1 de julio, será libre de aquel acuerdo que evoca a tiempos oscuros, con el club azul al borde de la bancarrota, con deudas hasta debajo de las piedras y sin poder gastar un euro. Era una época en la que el Oviedo, otrora histórico de Primera, era mal visto en los despachos y su caída a los infiernos estaba cercana. Mañana, el club echa el telón de forma simbólica a un convenio que se ha alargado durante los últimos veinte años. Pero, ¿qué es exactamente el convenio de acreedores?, ¿cómo se fraguó?, ¿qué consecuencias tuvo para el Oviedo? LA NUEVA ESPAÑA reconstruye todo lo que rodeo al conocido convenio de acreedores con la ayuda de Manuel Lafuene, expresidente azul, que vivió en primera persona los detalles de aquel acuerdo.

¿Qué es y por qué se adoptó?

En la temporada 2004/2005 el Oviedo marcha en Tercera División, tras no haber conseguido el ascenso la anterior campaña. Las deudas eran infinitas, con Seguridad Social, Hacienda e innumerables acreedores. "Planteamos la suspensión de pagos al declarar que nuestro activo era superior a pasivo. En un juzgado de Oviedo se aprobó la suspensión de pagos y a partir de ese momento el club empezó a depender de los interventores judiciales, que decidían sobre las operaciones. Pasamos a estar en concurso de acreedores y la situación era que nadie podía venir a reclamarnos judicialmente ninguna cantidad y todos los ingresos futuros eran para los gastos futuros", explica Manuel Lafuente. A partir de ese momento, el presidente se lanzó a buscar una fórmula que al Oviedo le permitiese sobrevivir. "Teníamos que aprobar un convenio, de lo contrario, tendríamos que liquidar el club. Había mucha gente a pagar y estudiamos varias propuestas, como pagar en quince o veinte años. Se llegó a una fórmula: todos los derechos de los jugadores irían para los acreedores a partir de todos los futuros traspasos, con un porcentaje en función de la cuantía. Hubo que negociar con todo el mundo hasta conseguir el porcentaje necesario de adhesión al convenio, que se conseguía tres cuartas partes", rememora Lafuente.

La negociación para firmar el convenio: viaje a Yugoslavia y comida con Lopera

Lafuente tuvo que negociar con todos los acreedores, que eran infinitos. Estaba el propio Celso González, máximo accionista, El Betis, transportes Roces...Incluso el Partizán. “Me tocó viajar por toda España. Incluso fui a Yugoslavia, a negociar con el Partizán un dinero que debíamos por traspasos. Se consiguió el acuerdo aunque el principal problema fue con el Betis de Lopera, al que acabamos incorporando. Una vez que se aprobó quiso tumbarlo llamando a un abogado, que era amigo mío, y convenció a Lopera de que no había nada que hacer”, rememora Lafuente.

Condiciones del convenio

Se estableció que, debido a las deudas con los acreedores privados, en caso de que el Oviedo afrontase un traspaso debería entregar un porcentaje correspondiente de la venta. Se estableció en un auto judicial, con fecha del 23 de septiembre de 2004, pero se toma como inicio del convenio la temporada 2002-2003. Si hubiese un traspaso inferior o igual a tres millones de euros, el club debería entregar el 50%; si la cifra estuviese entre tres y seis millones, pasaría al 30%; y si es más de seis, del 20%. Como curiosidad, cuando se aprobó el convenio también se acordó que los traspasos de los futbolistas deberían ser aprobados por una comisión que está integrada por las siguientes personas: un representante del Betis, máximo acreedor privado del Oviedo; el interventor judicial, Celestino Suárez Viñuela; Toni Fidalgo, expresidente del Oviedo y por aquel entonces adjunto al presidente de la Liga; José María Moutas, notario del club; y otro representante de la entidad.

¿Qué sucedió en estos veinte años?

Para el Oviedo, según Lafuente, el convenio fue "muy ventajoso". El Oviedo hizo frente a los pagos pendientes de Hacienda y Seguridad Social, pero al no haber traspasos en veinte años la mayoría de clubes pendientes de cobrar no vieron un céntimo. Lafuente lo explica así: "El convenio fue la única solución, no había otra. No teníamos dinero y los acreedores sabían cual era la realidad. “Fue ventajoso. El cuento de la lechera era que el Oviedo estaba en Tercera, pero en cinco, seis u ocho años podía estar en Primera, traspasar jugadores y así pagar a los acreedores. Concursamos, aprobamos el convenio y empezamos a jugar en Tercera. El primer año no subimos, el siguiente sí y cubrimos el presupuesto. Gastamos lo que estaba presupuestado y dejamos el presupuesto de Segunda B hecho, incluso le pagábamos una parte a los acreedores privilegiados, que eran Hacienda y Seguridad Social. Luego llega la reclamación de las acciones de Celso González y aquello fue un desastre: se volvió a bajar a Tercera y todos aquellos planes cayeron, porque era volver a empezar".

Detalles curiosos

La negociación de aquel convenio dejó momentos muy curiosos. Lafuente recuerda, por ejemplo, una negociación en el despacho de Manuel Ruiz de Lopera, con el histórico presidente del Betis sumido a una tarima. "Era como si estuviese en la escuela. Luego, un día, me invitó a comer arroz en un bar, que era malísimo”, bromea Lafuente, que valora el fin del convenio: "Veinte años son muchos. No me arrepiento de haber hecho nada, me costó dios y ayuda, en el anímico, en el económico, no me arrepiento. Sí me arrepiento de haber sido confiado en algunas cosas y en personas que me fallaron, en la vida te encuentras de ese tipo", finaliza Lafuente.