La operación Colombatto en el Oviedo: un frenazo, una reunión en Oporto y varias alternativas

La posible llegada al Oviedo del mediocentro argentino Santiago Colombatto se ha puesto cuesta arriba y el club azul, aunque no descarta del todo la operación, ya busca otras alternativas en el mercado de fichajes. Las últimas horas estuvieron llenas de acontecimientos en las negociaciones por Colombatto, futbolista de 26 años que pertenece al León, del Grupo Pachuca, y que jugó el curso pasado cedido en el Famalicao portugués.

El conjunto luso tenía una opción de compra por el 80% de sus derechos a cambio de dos millones de euros que no piensa activar, tal y como transmitió este club a los agentes del jugador en una reunión que tuvo lugar el martes en Oporto. Tras este movimiento, Colombatto ya ha tomado una decisión: empezará la pretemporada con el León, conjunto en el que juega Borja Sánchez, a la espera de recibir ofertas por equipos europeos que ya han llamado a su puerta tras su gran temporada en la Primera portuguesa.

En esta tesitura, aunque Pachuca tiene la sartén por el mango al tener los derechos del jugador, su llegada a la capital asturiana se complica de forma notable. Colombatto quiere probarse en Primera División y, antes de estudiar jugar en el Oviedo, apuesta por explorar todas las opciones que se le presenten en el mercado. Mientras tanto, entrenará en México. De momento, Colombatto ya ha recibido al menos dos ofertas, de Italia y Rusia, y el interés de otros clubes del máximo nivel, como Oporto y Almería, sin que estos casos derivarán hasta ahora en una oferta concreta. Seguir en Europa, en cualquier caso, es su máxima prioridad. En el Oviedo asumen ya que su fichaje está muy difícil, aunque tampoco se descarta en la casa azul debido principalmente a la influencia de Jesús Martínez, el principal interesado en que Colombatto jugase en el Tartiere el curso que viene para dar más empaque a la plantilla de Álvaro Cervera y poder optar al ascenso. Martínez, dueño del Oviedo, ya intentó que el pivote fuese cedido al club azul el curso pasado, aunque Tito y Bolo, director deportivo y entrenador por aquel entonces, no vieron clara la operación y la misma no se llevó a cabo. Montoro y Koba acabaron siendo los mediocentros elegidos por el Oviedo.

Un año después, visto el rendimiento de Colombatto y los problemas del Oviedo en la medular, Martínez volvió a la carga con esa opción, que se presenta ahora muy complicada por las aspiraciones del futbolista. El dueño del Oviedo, además, no tiene pensado forzar al futbolista a jugar en un destino que no quiera. No es su filosofía. Por tanto, las posibilidades del Oviedo se reducen a que no aparezca ninguna oferta apetecible para Colombatto. En el Oviedo, mientras tanto, apuestan por no precipitarse en la búsqueda del mediocentro, teniendo en cuenta además que hay varios pivotes de características diferentes en la plantilla carbayona. No obstante, ya hay alternativas encima de la mesa a Colombatto.

Dos de los nombres que más gustan son Toni Moya, que acaba contrato con el Alavés, y el portugués Pepe, que pertenece al Olympiakos griego y tiene experiencia en Segunda al haber jugado en el Cartagena. No son las únicas opciones que tiene en el radar el Oviedo, pendiente en todo caso de Jesús Martínez, que en este mercado se ha puesto a los mandos de las operaciones que se consideraban prioritarias, como la renovación de Camarasa o el fichaje de Romario Ibarra.