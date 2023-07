Borja habla sin tapujos sobre su relación con Cervera: "No hubo enfrentamiento"

Borja Sánchez, ya exjugador del Oviedo, concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que explica su marcha del club azul. En la charla habla también de su relación con Álvaro Cervera. Esta es su charla.

–Álvaro Cervera. ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes?

–En absoluto creo que sea mal entrenador o mala persona, pero no tuvimos feeling. Pero eso es un error mío. Cuando no tengo feeling con una persona, cuando no conecto, me cuesta a nivel emocional, de confianza, en muchos aspectos. Soy consciente de que es algo que tengo que mejorar. Él habla muy poco con el futbolista, es su forma de entrenar y le va bien así, pero yo no me terminé de encontrar cómodo con él. Y luego se junta que vengo de lesiones, de no brillar…

–¿La falta de conexión fue desde el principio?

–No hubo enfrentamiento, ni ningún hecho concreto que desencadenara todo, nada de eso. Simplemente no hubo feeling. Pero insisto en mi parte de culpa: tengo que responder y alcanzar mi mejor nivel aunque no tenga buena sintonía con un entrenador.

–¿Ha hablado con usted desde que acabó la temporada?

–No.