Borja Sánchez rompe su silencio y explica su marcha del Oviedo: "Jesús Martínez me dice que volveré en Primera, esto es un hasta luego"

La entrevista tiene lugar en casa de Borja Sánchez (Oviedo, 1996), en Oviedo, algunas horas antes de que tome un avión con destino a México. Solo hay una petición: que salga publicada una vez que el cambio de club sea un hecho, el 1 de julio. Borja necesita un espacio para explicar su marcha al León, club mexicano que pertenece al Grupo Pachuca. Una salida que le duele al oviedismo, pero que le deja una cicatriz especialmente marcada a él, oviedista de cuna. Pero, como dice en su mensaje de despedida a LA NUEVA ESPAÑA, esto no es un adiós, es un hasta luego. Los últimos meses han sido duros y Borja siente que se quita una carga de encima. Como desde el primer día, lo único que quiere es ser feliz con el balón.

–La decisión. ¿Cómo fue?

–Muy complicada y sopesada. Viene por un montón de circunstancias. Esta misma situación se dio el verano pasado. Había interés en que pudiera jugar en México y el Grupo me lo planteó. Pero llegamos al acuerdo de intentar el ascenso a Primera por última vez. Luego el año se da como se da, pero esa era la intención… Decidí seguir, no salió como queríamos pero no me hubiera perdonado no haber intentado el ascenso una última vez.

–¿Cuándo ve claro que se va?

–A ver, claro claro no lo veo hasta el final. Es un cambio grande, en otro país. Pero sobre todo es dejar el Oviedo. Es una temporada mala, en cuanto a lesiones, en cuanto a no dar mi verdadero nivel, sin feeling con el míster… Valoro todo. Y luego veo mucha más ilusión por parte de Pachuca, del presidente y del entrenador de León porque yo vaya allí que la que me muestran los de aquí porque me quede. Ahí es cuando me empiezo a plantear si es el momento de cambiar. Y creo que también influyó lo que pasó el verano anterior con la oferta del Girona y con cómo salió todo.

–¿Cómo fue aquella situación?

–Había varios equipos de Primera que me habían mostrado su interés, pero el Girona es la primera oferta por escrito que me ponen sobre la mesa. Era decir sí e irme. Veía que ofertas reales no llegaban más y ahí decido que o Girona u Oviedo.

–¿Y qué pesó?

–Empiezo a hablar con el Oviedo de la posibilidad de renovar y me tiran los colores. Veníamos de acabar séptimos, igualados a puntos con el Girona, con ese ambiente increíble… Todo pesó para que siguiera en el Oviedo. ¿Y si me voy al Girona, el equipo va mal y el Oviedo está arriba luchando por subir? Me hubiese arrepentido, estoy seguro. Es que al final el Oviedo es mi equipo. No me hubiera ido tranquilo a Primera sin intentarlo una última vez. Por eso decido quedarme.

–¿Le llamó Míchel, entrenador del Girona?

–Una gran persona y fantástico entrenador. Cuando él me llama ya había avanzado en las negociaciones con el Oviedo, ya estaba casi decidido. Si hubiéramos hablado antes quizás sí me hubiera generado más dudas, pero a esas alturas no quería ya dar marcha atrás. Tomé la decisión desde el corazón, por eso no me arrepiento y lo volvería a hacer, pero desde la cabeza la propuesta del Girona era más que buena en todos los aspectos.

–¿Es un adiós o un hasta luego?

–Me cuesta mucho decir adiós, si es por mí nunca se lo diría al Oviedo. Ojalá nos reencontremos en el futuro. Pero no volvería de cualquier manera. Si algún día regreso será para dar mi mejor versión. No querría volver con treinta y pico años, de vuelta. Sería ofreciendo mi mejor nivel.

–¿Qué le dice Jesús Martínez?

–Que me traerá de vuelta cuando el Oviedo esté en Primera División.

–¿Sí?

–Sería algo increíble. Me daría pena perderme un ascenso como futbolista, que tiene que ser algo único, pero firmo encantado.

–¿En qué condiciones se va?

–El club está viendo las opciones, si es traspaso, cesión... Aunque en principio la idea es que esté tres años en León.

–El actual fue el año más complicado de su carrera.

–Sí. Fue en el que más ilusiones puse, en el que más implicado me veía. Venías de ser séptimo empatado con el que sube y eso hacía que generase más ilusión. Llegué tarde a la pretemporada, no fue la mejor, y el inicio fue malo, con malos resultados y muchas lesiones. Muy mala suerte. Nunca me había pasado lesionarme tres veces seguidas, y todas en el aductor izquierdo: tres roturas ahí. Acabas teniendo miedo a los golpeos, las arrancadas... Estoy cuatro meses fuera del equipo, es casi media temporada.

–¿Influyó haber llegado tarde a la pretemporada?

–Seguramente, sí, pero son muchos factores. Son tantas lesiones en tantos jugadores que influyen muchas cosas. No había sido jugador de lesiones y este año, cuidándome más que nunca, no levanté cabeza.

–Álvaro Cervera. ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes?

–En absoluto creo que sea mal entrenador o mala persona, pero no tuvimos feeling. Pero eso es un error mío. Cuando no tengo feeling con una persona, cuando no conecto, me cuesta a nivel emocional, de confianza, en muchos aspectos. Soy consciente de que es algo que tengo que mejorar. Él habla muy poco con el futbolista, es su forma de entrenar y le va bien así, pero yo no me terminé de encontrar cómodo con él. Y luego se junta que vengo de lesiones, de no brillar…

–¿La falta de conexión fue desde el principio?

–No hubo enfrentamiento, ni ningún hecho concreto que desencadenara todo, nada de eso. Simplemente no hubo feeling. Pero insisto en mi parte de culpa: tengo que responder y alcanzar mi mejor nivel aunque no tenga buena sintonía con un entrenador.

–¿Ha hablado con usted desde que acabó la temporada?

–No.

–¿Y con la gente del club?

–Con Martín (Peláez) hablo habitualmente. Él me planteó el interés desde México, fue el que me puso en aviso.

–¿Qué se espera de León?

–Me han hablado maravillas, de la ciudad, del club, de su afición, de la ciudad deportiva… Es un país diferente pero me lanzo con ganas a por la experiencia. Me va hacer crecer en lo personal y espero que en lo futbolístico.

–¿Con quién habla de allí?

–Con el presi, el hijo de Jesús (Martínez), José Ramón (Fernández, el consejero azul), su entrenador… Muchos se han puesto a mi disposición.

–¿Le ha pedido informes a su amigo Álvaro Fidalgo, futbolista del América?

–También, sí, sí. Nos escribimos mucho. De hecho, tengo una conversación pendiente con Fidal, me habla súper bien de la experiencia. Se merece que le vaya bien.

–Tiene 27 años. ¿Cuál es su aspiración en el fútbol?

–Me lo planteo a corto plazo. En Oviedo he vivido una experiencia increíble, el cariño de la gente es algo que me guardo para siempre, no sé ni describirlo con palabras… Pero es mi equipo, y por eso también sufres. Cuando pierdes, te lo llevas a casa, y al final todos a mi alrededor son oviedistas: mi novia, la familia, mis amigos… Todos están fastidiados cuando pierdes. Eso ha sido una mochila todos estos años. A corto plazo quiero volver a disfrutar del fútbol porque aquí estás condicionado por esos nervios y esa tensión que se genera. En Oviedo es imposible desconectar. Me propongo volver a disfrutar y reencontrarme con mi mejor versión.

–Y el Mundial de clubes.

–Eso es. Hay cosas interesantes. Vi el partido de ida, el de vuelta vi el resultado según me levanté. Será una experiencia genial.

–Pasemos revista: su mejor recuerdo en el Oviedo.

–Buff... Me cuesta quedarme con uno. Incluso encuentro momentos buenos la pasada temporada. Fue una mancha negra, pero por lo menos llegué a ayudar al equipo al final: estuve bien en Leganés, marqué contra Las Palmas, después di un par de asistencias… Me voy con la espina de no haber ascendido a Primera. Pero quizás me quedo con lo vivido en el Vetusta. Teníamos un vestuario magnífico, con Rozada de entrenador bandera, subimos a Segunda B y rozamos el play-off… Jugando de maravilla, además. Fueron dos años excepcionales: me la jugué y salió bien.

–Un partido.

–(Se lo piensa) Pues creo que te voy a sorprender: la última jornada de hace dos temporadas, cuando nos quedamos fuera del play-off al final. Fue una decepción, pero el ambiente de ese día, la ovación de la gente, esa cruce de sentimientos… Fue un día muy especial. Además, tenía ofertas y sentía que podía ser mi último partido con el Oviedo. Ese día lloré mucho. Fue una lástima: sentíamos que nos íbamos a meter y que, una vez dentro, cuidado. Pensábamos que en play-off íbamos a ser muy muy peligrosos.

–Un gol.

–Esa es fácil: El de El Molinón. La pena es que fuera sin público, pero siempre me acordaré.

–Ha dicho antes que lloró tras un partido. ¿Los futbolistas tienen sentimientos?

–Cada uno lo llevará a su manera. Igual doy otra imagen, pero a mí me emocionan muchas cosas. Muchas veces me he ido llorando después de un partido, no a lágrima viva, pero sí emocionado. Pero también para bien: sales ovacionado o ves a un niño en un campo lejísimos con la camiseta del Oviedo y se te pone la piel de gallina. O incluso paseando el perro paso delante del Tartiere un día cualquiera y siento algo dentro, algo especial.

–El último partido en casa sí fue de lágrima.

–Sí. Suponía que podía ser el último. No fue la despedida pensada, pero al final con lo que me quedo es con el cariño que me ha dado la gente todos estos años.

–El vestuario.

–He tenido la suerte de compartir caseta con gente excepcional. Nos íbamos a cenar todos juntos, no por separado. Me llevo amigos para siempre.

–¿Un mensaje de despedida?

–Es difícil explicar lo que siento. Ha sido un viaje increíble, desde niño que iba al Tartiere hasta poder estar con el primer equipo. Agradezco de corazón a cada niño que me ha seguido y a todos los aficionados que me han mostrado su apoyo. Solo le diría a la gente que siempre seré oviedista y ojalá esto no sea un adiós sino un hasta luego. Muchísimas gracias por todo.