Radiografía de un desencuentro que ha terminado con la salida de Borja Sánchez del Real Oviedo: Relato de un adiós doloroso

Quienes vivieron aquella negociación del verano de 2017 lo recuerdan bien. Borja Sánchez, todavía en el Madrid Castilla, lo tenía claro. Quería volver sí o sí a la cantera del Oviedo, allí donde había sido feliz antes de ser reclutado por el club blanco, en cadetes. Para él, que había estado cedido en el Fuenlabrada y en el Mallorca B, no había otra opción.

Influía el factor Rozada, el técnico que mejor lo conocía, y por supuesto sus ganas de volver a jugar de azul en el equipo de su vida. Su entorno mostraba ciertas dudas con su deseo. Los cercanos no veían del todo clara la vuelta. A Borja, que había entrenado varias veces con el primer equipo el Real Madrid y había escuchado los consejos de Zidane, le quedaba todavía un año de contrato con el filial blanco. Regresar a casa estaba bien en lo sentimental, pero implicaba perder caché deportivo y económico. A saber: iba a jugar en el Vetusta, en Tercera División, únicamente contra equipos asturianos, cobrando menos de la mitad de lo que percibía en el Castilla. No era el mejor escenario: la cuarta división, muy lejos del fútbol profesional. De Valdebebas a El Requexón.

Por las dudas, sus agentes intentaron incluir una cláusula en la que el Oviedo garantizase por escrito que Borja entrenaría con el primer equipo varias veces a la semana. Ese era el plan: estar en el filial y meter la cabeza arriba. Las conversaciones se bloquearon y el acuerdo no avanzaba porque el club no quería incluir esa cláusula. Hasta que Borja, tipo callado, pero con ideas claras, les dijo a sus agentes: "Olvidaros de los papeles, quiero volver al Oviedo y ya está". Así fue. Para los que le rodean, esa reacción explica toda la historia del ovetense en el equipo de sus amores y también su personalidad, que ha marcado todo lo ocurrido en los últimos años.

Seis años después de aquello, el canterano que regresó para triunfar de azul se vuelve a ir. Esta vez rumbo al León mexicano, del Grupo Pachuca. Borja ya es (de momento) pasado en el Oviedo. En el oviedismo queda una sensación amarga. Para algunos, se va el jugador más talentoso que vistió la camiseta carbayona en los últimos años. Para otros, se marcha un futbolista con una calidad indiscutible que acumuló muchas expectativas y no llegó a ser el líder que apuntaba. El Oviedo, sea como sea y ahí no hay duda, se despide del último gran producto salido de El Requexón. La salida de Borja, ya en el León, ha tenido de todo y la misma la explica sobre todo un factor esencialmente deportivo: su nula conexión con Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, que probablemente tenga un estilo de entender el fútbol antagónico al del ovetense. "Esa relación es insostenible", se sostiene en el Oviedo desde hace tiempo.

Pese a ello, pocos preveían hace meses en el club azul este adiós, que ahora es una realidad. De hecho, cuesta incluso entender la falta de encaje de Borja con Cervera si se retrocede en el tiempo unos meses atrás. Cuentan que en las negociaciones entre el Oviedo y el técnico cántabro para que éste se hiciese cargo del equipo tras el despido de Bolo los directivos y el entrenador repasaron la plantilla desde el portero hasta el delantero. Cervera preguntaba especialmente por Borja Sánchez. Le gustaba. Veía en él algo diferente. Chispa y talento. En faena cambió todo.

A Cervera, amante de los extremos clásicos y de los jugadores que no paran el juego, nunca le entró por el ojo. Eso, unido a sus problemas físicos, marcó todo lo demás. Con Borja ya recuperado y el equipo en problemas, el "10" no acababa de entrar en sus planes. Las preguntan eran recurrentes en las ruedas de prensa y el malestar del técnico, palpable. "No preguntéis por Borja al míster, que es peor", comentaba por aquel entonces en privado un jugador.

Lo que pudo cambiar

Sin embargo, todo pareció que podía cambiar tras aquel partido ante el Leganés. Con el Oviedo casi con la soga al cuello, Cervera dio la alternativa a Borja de forma sorpresiva. No se movió del once en los siguientes partidos, en la que fue la mejor racha azul y la salvación. Firmó un gol y dos asistencias. Varios pesos pesados del club, incluso, aventuraban que esa relación estaba ya reconstruida. Que Cervera y Borja, por fin, habían encajado y que además el sacrificio defensivo del ovetense había convencido al entrenador, siempre imprevisible.

Así se respiraba hasta el derbi ante el Sporting. Aquella suplencia fue para Borja un mensaje: con Cervera lo iba a tener muy complicado para jugar. También se interpretó así en el club. El entrenador, en cualquier caso, lo niega. Sea como sea es ahí, tras el partido en El Molinón y no antes, cuando el ovetense empieza a perfilar su salida del club. Poco o nada se había hablado antes de una marcha prematura, que no obstante era una posibilidad por su cláusula de salida en el contrato de renovación, que empezó a negociar Carso y remató Pachuca. La entrevista de Cervera en LA NUEVA ESPAÑA, dando por hecho su salida, también cayó como una bomba en el lado de Borja, que salió llorando de su último partido de azul en el Tartiere.

Para el club el asunto llegó a ser una patata caliente que se templó a tiempo. Los principales directivos opinan que Borja es un gran jugador, con futuro en el Oviedo, pero asumen que no va en consonancia con Cervera, que es el entrenador y el hombre que marcará el rumbo deportivo. La operación salida se activó y poco que debatir hubo en el destino, con Borja con contrato blindado con Pachuca. Desde el entorno del jugador no ocultan que jugar en México no era el escenario ideal para el ovetense. La idea, admiten, no le seducía del todo en un primer momento, pero los acontecimientos fueron rápidos. Jesús Martínez, Martín Peláez, Jesús Martínez (hijo), presidente del León y José Ramón Fernández, consejero azul y peso pesado del León desde su puesto de vicepresidente de Pachuca, se encargaron de mimar al jugador. Con Cervera no tuvo ni una charla, aunque el ovetense, en su entrevista de despedida publicada en este periódico, entona el mea culpa en la gestión de su escaso "feeling" con el técnico.

"Espero que sea un hasta luego", dice Borja, que mantiene la ilusión de poder regresar en un futuro al Oviedo tras una etapa de idas y venidas.

Del asturiano, de 27 años, se comenta en el club pasado el tiempo que no tuvo las cosas fáciles en el Oviedo. A su tardanza en subir al primer equipo se sumaron después varios inconvenientes. Con Egea, su primer entrenador estando en el primer equipo, ni siquiera calentaba. Su suerte cambió con Rozada y luego con Ziganda, que tuvo dudas, pero le acabó dando las llaves del ataque azul: sus dos mejores cursos fueron a las órdenes del navarro, como ejecutor de las asistencias desde la izquierda.

Con Cervera no hubo manera. Borja se va, dicen los que le conocen, sin un mínimo atisbo de rencor y con cierta tristeza. Le preocupaba al ovetense, oviedista de cuna, que quedase la sensación de poco apego por los colores tras los últimos acontecimientos. Especialmente tras su tortuosa renovación, que tuvo que esperar dos años. Primero la cerró Francesc Arnau, pero el ok de México no acabó de llegar y Rubén Reyes la empezó de cero, con el "10" en el último año de su contrato. En el verano de 2022, Borja tuvo que decidir: o dos años en el Girona en Primera División con un sueldo superior o seguir en el Oviedo y buscar el ansiado ascenso. Su entorno le recomendó sin dudar que escogiese lo primero. Él eligió lo segundo.

Ahora, tras un año complicado, recala en León, que ya le intentó fichar hace dos veranos. De hecho, la primera llamada entre Carso y Pachuca, que luego pactarían el traspaso de poderes y la venta del club, fue debida al interés del club mexicano en fichar a Borja. El León ya lo tiene y el Oviedo ya no tiene a Borja. Se busca un nuevo diez.