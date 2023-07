Ya está aquí la nueva camiseta del Real Oviedo. El conjunto azul la presentó a través de unos los oviedistas más conocidos, el cantante Melendi, que ha sido uno de los primeros en hacerse con una de ellas. La nueva camiseta utiliza dos azules, uno de ellos más oscuros, para las mangas.

La presentación ha llegado a través de un vídeo en el que Melendi explcia que se ha encontrado "una sorpresa muy bonita para mí": "Como dicen en México, se me pone la piel chinita", añadió. El concocido seguidor del conjunto azul reaccionó con un "qué guapa" ante la nueva elástica. "Se me pone la piel de gallina, es muy bonita, muy elegante, tiene mucha clase, de los últimos años la que más me gusta".

Martín Peláez, presidente del club, estaba presente durante la entrega y Melendi, tras decirle que era la que más le gusta de los útlimos años, le preguntó: "¿Será sintoma de algo?".