¿Qué opinión tienen los aficionados azules de la nueva camiseta del Real Oviedo?

La afición del Oviedo se encontró en la tarde de ayer con una sorpresa inesperada que se empezó a desvelar cuando, a eso de las siete y media, vieron en las redes sociales a Melendi abriendo una funda en cuyo interior había algo de color azul. La conexión fue inmediata y enseguida se dieron cuenta de que se trataba de la camiseta de la próxima temporada. Una elástica con el azul clásico del Oviedo, pero con la novedad de que las mangas son de otro tono más oscuro de este mismo color. El primero en elogiarla fue el propio Melendi: "Se me pone la piel de gallina, es muy bonita, muy elegante, tiene mucha clase, de los últimos años la que más me gusta". Martín Peláez, presidente del club, estaba presente durante la entrega y Melendi, tras decirle que era la que más le gusta de los últimos años, le preguntó: "¿Será síntoma de algo?".

Pero después de Melendi a los que les tocaba juzgar el resultado de la nueva camiseta, que sigue siendo de la marca Adidas, era a los aficionados del Oviedo, que pronto querrán enfundársela. Y las primeras impresiones no pudieron ser mejores: "Es una pasada, me encanta", decía María Álvarez, presidenta de la Peña Olivares, tras ver por primera vez la nueva vestimenta del Real Oviedo. Para ella, es "la más guapa de hace unos años hasta ahora". De hecho, considera que es "de las más guapas que he visto". La presidenta de la Peña Olivares comenta que ahora se arrepiente de no haberla comprado en la promoción que puso en marcha el club cuando lanzó la campaña de abonados, pero reconoce que "no era fácil comprarla sin haberla visto".

El veredicto sigue siendo positivo para Isi Roldán, vicepresidente de la Peña Orgullo Carbayón, pero con algún grado menos de entusiasmo que el de María Álvarez: "Yo soy muy clásico, la del año pasado con ese azul tan oscuro me gustaba menos, pero esta, con los dos azules, no me disgusta", aseguró. Isi Roldán asegura que, si de él se tratara, haría alguna modificación, pero, aun así, la nota es alta: "Soy más partidario de un azul más claro, pero esta es chula", sentenciaba.

También contenta con la camiseta se mostró Ángeles Fernández, perteneciente a la Peña Oviedista Stadium. Ella, con sobriedad, sentencia que le gusta: "Es verdad que, salvo algunas camisetas de los últimos años, la mayoría suelen gustarme, pero esta me gusta más que la del año pasado", dice Ángeles Fernández. Para la integrante de la Peña Oviedista Stadium, la nueve elástica "tiene muy buena pinta". En un primer sondeo parece que esa visión está bastante generalizada: "A la gente con la que lo he estado comentando le está gustando bastante".

La nueva camiseta saldrá a la venta el viernes 14 de julio, pero desde hoy se podrá comprar a través de la web, si bien, tan solo se podrá recoger a partir de ese viernes 14 de julio ya sea a domicilio en una tienda física.