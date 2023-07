Así estaba el Oviedo en 2008: "Cuando llegué la gente lo desprestigiaba y para mí era un orgullo estar en él"

En 2008, cuando Javi Moreno (Oviedo, 2000), oviedista de cuna, fichó por el equipo azul siendo benjamín, tuvo que aguantar algún comentario negativo en el colegio. 2008 no es 2003. Hace quince años, el equipo azul estaba en Tercera, el club estaba hecho unos zorros y el agua salía fría de las duchas. "La gente desprestigiaba al Oviedo porque el momento era complicado. Pero para nosotros, los que estábamos ahí, era un orgullo estar en el club. Me acuerdo que en un campo de entrenamiento que ahora es un parking, entrenábamos ocho o nueve equipos", explica el ovetense, que vive una semana muy especial.

Después de quince años –salvo un pequeño impasse en el Llanes– y haber pasado por todas las categorías del club, Moreno dice adiós. El central y capitán del Vetusta no seguirá en la entidad. "Dejo de ser sub-23 y el club tiene una política muy clara. Me toca entender la situación y respetarla", recalca el central, que jugará en el Arenteiro gallego, de Primera Federación, una categoría más respecto al Vetusta. "Es la primera vez que me voy de casa y tengo ganas por cambiar de vida". A nivel deportivo, además, es un paso adelante", asegura Moreno, un líder respetado en el Vetusta que siendo juvenil pasó dos años en el Llanes antes de regresar a casa. Irse del equipo de su vida, no lo oculta, es duro. "Mi sueño y mi mayor ilusión era llegar al primer equipo del Oviedo, pero entiendo las circunstancias. Ojalá pueda volver algún día", desea.

Dice Moreno que de su etapa en el Oviedo, "media vida", solo se lleva aprendizaje. Recuerda con cariño a todos sus entrenadores. "Gabri Piquero fue magnífico, un diez como persona y como profesional", asegura.

También hace un aparte para hablar del curso pasado, un orgullo para el Vetusta. "Jaime (técnico), Jon Carrera (delegado) y Andrés Vallina (segundo entrenador) son amigos para mí. No pensé que se pudiese tener amistad con un cuerpo técnico, pero así es", explica.

Ahora, el Arenteiro es su equipo, sin quitar un ojo de su futuro laboral. Graduado en Fisioterapia, Moreno duda ahora si empezar algún máster o graduarse en Enfermería. Mientras tanto, intentará firmar un buen año en tierras gallegas sin olvidarse, no podría, de su Oviedo: "Es mi equipo, mi vida y mi todo".