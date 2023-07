Juanfran, tras su etapa en el Oviedo: "Me hubiese gustado jugar, pero me alegro por Lucas, es de Primera"

Juanfran Moreno (Madrid, 1988) llegó al Oviedo en el pasado mercado de invierno y se fue sin apenas participación. Su etapa en el club azul quedó también marcada por su hospitalización en Granada por un fallo renal grave, del que ya está recuperado. El lateral habla de su experiencia en Asturias.

–¿Cómo está?

–Bien, de vacaciones y tranquilo con mi familia. Estoy disfrutando mucho y aprovechando para entrenar. Hace muchos años que trabajo con una clínica en Sevilla, con entrenamientos personalizados, para no perder la forma.

–¿Qué le ha aportado el Oviedo?

–No puedo decir una mala palabra de mi etapa. No jugué prácticamente nada y un jugador como yo quiere hacerlo, pero todo lo que salga de mi boca serán buenas palabras hacia el club y la ciudad. Viví muy bien y conocí gente espectacular.

–¿Cómo fue el fichaje?

–Me llamó el entrenador y me dijo que me quería, no es verdad que en ese momento me transmitiese que iba a jugar poco, como se dijo después. Si lo hubiese sabido, no habría ido. Sabía que era complicado entrar porque Lucas lo estaba haciendo fenomenal, pero esperaba tener alguna oportunidad. Acepté el reto de ayudar donde me tocase y fue lo que hice. No pudo ser en el verde y lo respete.

–Su estancia en Oviedo quedó marcada por su hospitalización por un fallo renal grave.

–Cometí el error de anteponer el Oviedo a mi salud. Si hubiese ido al médico cuando me levanté por primera vez orinando sangre no habría pasado nada, pero era mi oportunidad. Me jugué la salud y me equivoqué, más aún viendo que después no tuve el premio de jugar.

–¿Está recuperado del todo?

–Estoy perfectamente, pero el proceso fue muy difícil y aún sigue siendo complicado porque no sé el motivo exacto de por qué sucedió esto. Soy una persona tranquila y no lo pienso. Repito que me equivoqué anteponiendo el equipo y el fútbol a mi salud, pero mentiría si digo que no lo volvería a hacer. Por jugar, intentaría forzar aún más.

–¿Se va del Oviedo con la espinita de no jugar?

–Bueno, no. Creo que demostré lo comprometido que estaba con el Oviedo y me fui muy tranquilo por la honestidad en el trabajo. Tuve un sacrificio muy grande. Me hubiese gustado participar y disfrutar del Tartiere, pero no pudo ser y lo respeté. El grupo era magnífico y disfruté de estar con el equipo.

–Dígame algún compañero que le haya marcado

–Tuve suerte con todos ellos. Javi Mier, por ejemplo, me pareció un chico espectacular, como los jóvenes en general: Abel, Mángel…Sergi Enrich también ha sido un descubrimiento, al igual que Costas, Pomares, Camarasa, Luengo…No hay un compañero, y lo puedo decir tranquilamente, con el que no me gustase volver a repetir vestuario. La etapa ha sido corta y ojalá hubiese sido más larga. El Oviedo tiene un tesoro en el vestuario porque hay un gran grupo humano. El equipo tiene un año ilusionante por delante y yo soy un aficionado más, estoy seguro que pueden aspirar a pelear seriamente por el ascenso.

–Se le vio muy cercano a la afición pese a no participar.

–Considero que el aficionado es uno más en nuestro mundo y una parte fundamental. La distancia entre el jugador y el hincha tiene que ser corta. Que un niño te pida una foto es un privilegio y eso lo he disfrutado mucho, todavía sin jugar. A la afición no le di nada y ellos me respondieron.

–¿Habló con Cervera al final de temporada?

–No, no hablé nada. Tampoco puedo decir nada malo de él. Cuando fiché me llamó, me dijo una serie de cosas, me respetó siempre en los entrenamientos y luego no confió en mí. Es un aspecto deportivo que tengo que respetar. No soy de guardar rencor, a Cervera le deseo lo mejor porque lo mejor para él será lo mejor para el Oviedo. No le gustaría lo que vio, no confío y nada más. Lo que hace seguro que es con las mejores intenciones y es respetable, porque yo respeto que confiase en Lucas. Y eso que he jugado siempre, salvo en el Oviedo.

–¿Cómo se llevó con Lucas?

–Lucas es un chico muy noble, buena persona y buen futbolista, Creo que tiene sitio en Primera División. Uno no es feliz cuando no juega, pero si he tenido que no jugar me alegro que haya sido por un chaval como Lucas, un excelente profesional con condiciones para estar en Primera.

–Tiene experiencia y ha estado en varios clubes, qué sensación le da el Oviedo?

–La nueva propiedad, Pachuca, lo está haciendo muy bien. Necesitan una nueva ciudad deportiva y creo que están en ello. Es necesaria para la cantera, que es un potencial. Eso es el primer paso. El resto es subir a Primera: te dan 40 millones por derechos de televisión y el cambio es total. Le pasó al Eibar o al Leganés. El Oviedo, con la masa social que tiene, cuando logre ascender será para quedarse.

–¿Qué va a hacer?

–He tenido varia ofertas que no son lo que busco, quiero un proyecto ambicioso y con ganas de crecer. Lo que he tenido hasta ahora no ha merecido la pena y no quiero precipitarme como hice en otros momentos. Después de las últimas experiencias prefiero tomármelo con calma, estoy preparado para lo que venga. Si tengo que dar un paso al lado, lo haré.