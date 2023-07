Los detalles nunca contados de la compra del Oviedo: un café en Polanco que cambió la historia

Lugar: Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México. Arturo Elías, todavía máximo accionista del Oviedo de la mano del Grupo Carso, recibe en su casa a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. Ambos son viejos amigos. Se tienen respeto y mucho cariño. Lo de los Martínez con los Slim es una relación familiar que viene de años atrás y que excede lo empresarial. Pero esta vez toca negociar. En juego está el futuro del Oviedo, aunque en ese momento prácticamente nadie sabía nada salvo ellos dos y un círculo muy reducido de personas. Son los primeros días de julio de 2022, con un ambiente relativamente tranquilo en Asturias alrededor del Oviedo, superada la marcha de Ziganda y de Rubén Reyes. Nadie se huele nada y todo sucede muy rápido. Elías y Martínez ponen blanco sobre negro la operación en un papel y alrededor de un delicioso frappuccino se dan un apretón de manos que va a cambiar todo. Hay trato.

Pocos días después, el 12 de julio a las 19.00 horas, el Oviedo hace público un comunicado que provoca un shock total: Carso se echa a un lado y Pachuca se hace con la mayoría de las acciones. Antes y después de aquella tarde, que ya forma parte de la historia del club, hubo llamadas, mensajes y cientos de pequeños acontecimientos que cambiarían el devenir del Oviedo. En la semana del primer aniversario del desembarco azul de Pachuca, LA NUEVA ESPAÑA reconstruye los detalles de aquellos días frenéticos que, un año después, implicaron un cambio total en la gestión de la entidad azul.

Para entender la llegada al Oviedo del conglomerado de Jesús Martínez hay que retroceder en el tiempo, porque Pachuca llevaba varios años revoloteando alrededor de Asturias. En 2012, año del sufrimiento y la salvación azul con la llegada de Carso, Martínez ya valoró entrar en el club. Aquella vez fue imposible. En esos momentos el conglomerado azteca tenía encima de la mesa varios proyectos que necesitaban atención. Pero desde entonces el ojo de Pachuca a lo que sucedía en la capital asturiana fue constante. En el verano de 2021 ambas partes volvieron a negociar. No hubo acuerdo por diferencias económicas. Pero a la tercera fue la vencida porque en 2022 la situación era muy distinta.

La opción de echarse a un lado sobrevolaba la cabeza de Arturo Elías desde hace tiempo, pero esta vez iba en serio. El mexicano, vinculado sentimentalmente al Oviedo –sigue viendo los partidos en familia– no quiere desprenderse del todo del club, pero considera que su ciclo ha terminado. En los casi diez años que Carso estuvo al mando del club, las ofertas para gestionar la entidad fueron infinitas. Todas rechazadas. Ronaldo Nazario, por ejemplo, fue uno de los que intentó entrar en la entidad para hacerse cargo de la gestión. Elías lo tiene claro esta vez y, antes de la irrupción de Pachuca, tiene al menos tres opciones fuertes de venta: un fondo británico, otro americano y un empresario mexicano.

Jesús Martínez entra en la operación porque es su propio hijo, Jesús Martínez, presidente del León, el que le pone en aviso de que Carso está pensando en vender. Martínez junior prácticamente se entera de casualidad porque llama a Carso para preguntar por Borja Sánchez, al que quiere reclutar. Martínez padre se sorprende de primeras. El Oviedo está en venta y nada sabía Pachuca. Raro: hace un año se habían sentado. Interpreta que quizá Elías piensa que no le interesa, pero rápidamente mueve ficha y se pone en contacto. La respuesta de Elías, un negociador experimentado, es clara: tiene ya varias buenas ofertas y Pachuca debe moverse rápido si quiere entrar en el Oviedo. Así sucede, con el citado café en Polanco. Prácticamente no existe negociación pura y dura porque Martínez acepta los términos que plantea Carso. Curiosamente, a Pachuca le sale más caro hacerse con las acciones que hace un año, cuando la opción había sido rechazada. Pero el deseo de Martínez de entrar en Europa es firme y puede con todo lo demás. Cuando los dos mexicanos se dan la mano, la maquinaria se activa. Los dos conglomerados empiezan entonces a intercambiar documentos para dar forma legal a toda la operación. Desde entonces, los acontecimientos van por dos frentes: en México se planifica el futuro y en Oviedo, los pocos conocedores, se van enterando poco a poco de la noticia bomba. Martínez se lo traslada a su círculo más próximo: su hijo, su mujer, su hermano...

Jorge Menéndez Vallina, en ese momento presidente y persona más cercana a Elías en el club, es el primero en enterarse en Asturias. La decisión no le sorprende más de la cuenta y la mantiene en secreto, fiel a Carso hasta el final. No se lo cuenta a nadie hasta que Elías le da el "ok" de hacer conocedor al resto de los consejeros, Manuel Paredes y Fernando Corral. Vallina organiza una reunión en su domicilio con ambos directivos y desde ahí hacen una videoconferencia con Elías, que les explica los motivos de la venta. En esos días, Vallina también habla varias veces con Jesús Martínez. Inicialmente, Pachuca cuenta con el todavía presidente, aunque meses después prescindiría de sus servicios. Paralelamente, en México, el ya dueño del Oviedo organiza el futuro. Necesita a alguien de su máxima confianza para llevar las riendas del club en la ciudad. Su primera opción siempre fue Martín Peláez, conocedor de las negociaciones y que se había enterado de la compra del Oviedo por Armando Martínez, hermano de Jesús y presidente del Pachuca.

–Compadre, yo creo que lo del Oviedo se cierra hoy.

Así fue. Peláez llevaba poco en su nuevo puesto de vicepresidente del Pachuca y en el conglomerado azteca es una de las personas de máxima confianza de Martínez. Se ocupa, entre otras muchas cosas, de las relaciones con los políticos, algo que el dueño del Oviedo, hombre de fútbol, intenta evitar a toda costa. La primera reacción de Peláez al enterarse de la compra del Oviedo, el día antes del anuncio, es cierto temor a que algún futbolista interesante del Pachuca ponga rumbo a Asturias a reforzar el equipo azul. Nada sabe en realidad de lo que le depara el destino. Es el propio Jesús Martínez, en un reservado del restaurante que Pachuca tiene en el estadio de Hidalgo tras un partido del Femenino, el que se lo dice algo temeroso, por si el futuro presidente lo rechazase.

–Martín, ¿te quieres ir al Oviedo de presidente?

–¿Para cuándo sería?

–Para ya, cabrón.

¬–¿A qué hora me voy?

Peláez ya es el presidente y su vida ha dado un giro. Se lo comunica a su familia, que lo apoya. En pocos días tendrá que hacer la maleta y cruzar el charco para tomar posesión.

Mientras tanto, en Oviedo la noticia se va digiriendo. La mayoría de los empleados se enteran el mismo día del anuncio oficial, el 12 de julio. El escrito llega encorchado de México con una sola orden: publicarlo tal cual en las cuentas oficiales a las 19.00 horas. En ese momento hay una especie de vacío en el club, ya que Federico González, una especie de director general, que se lleva a matar con el consejo y sería el primero en salir, estaba fuera de la ciudad. César Martín se encontraba en Estados Unidos con un campus. Es David Mata, gerente, la primera espada en las oficinas del Tartiere aquellos días. El shock interno en el Oviedo aquella tarde fue brutal. Hubo muchos nervios incluso lágrimas de algún empleado. Al día siguiente, el día 13, Arturo Elías, Jesús Martínez y Martín Peláez dan una rueda de prensa desde México y ofrecen las primeras pinceladas del proyecto, que en primera instancia es continuista. Aquel verano estuvo marcado por las casi diarias videoconferencias entre los directivos de Pachuca y los empleados y gestores del Oviedo. El resto es historia y atrás queda un año realmente intenso, con cambios en todos los niveles. Federico González es el primero en hacer las maletas. Luego salen Jorge Menéndez Vallina y también David Mata. Estaba previsto que continuasen, pero Pachuca cambió de planes. El grupo mexicano amplió el consejo, reclutó a Agustín Lleida y también intervino en el plano deportivo por la crisis del principio de temporada. Cervera y Roberto Suárez por Bolo y Tito en un curso que acabó mucho mejor de lo que empezó.

Para Martínez, al quite de todo desde Pachuca, el Oviedo es una prioridad dentro del grupo. Dicen quienes le tratan a diario que está "enamorado del club y la ciudad" y que tiene en la cabeza un proyecto a largo plazo. Los fichajes y la ciudad deportiva es ahora lo más importante en el horizonte. Recalcan los que tratan con dueño del Oviedo que en su memoria hay un recuerdo que marca este año: el Tartiere cantando el "Cielito lindo" tras ganar al Sporting en el primer derbi del curso. Pachuca cumple un año y el reto es el que era: llevar al Oviedo en Primera División.