El Oviedo abrió claramente la puerta esta mañana a que Samuel Obeng, delantero azul, pudiese continuar en el equipo de Cervera. El plan del club pasa por buscar un traspaso y hacer caja con el futbolista tras su complicada salida como cedido al Huesca del Cuco Ziganda hace seis meses, pero la posibilidad de que el delantero se quede también está encima de la mesa, como se desprende de las palabras de esta mañana de Roberto Suárez.

La posición del Oviedo es clara: que Obeng se quedase no supondría ningún contratiempo, aunque eso no era lo planteado. El problema, no obstante, radica en que el ghanés tiene contrato en vigor hasta 2024, por lo que el curso que viene será libre y podría irse gratis.

En el desarrollo de la situación de Obeng influye mucho la posición del técnico, Álvaro Cervera, con mucho poder interno de cara a la planificación. El Almirante está contento con el futbolista, que además es claramente de su perfil: un ariete trabajador, muy físico y veloz, que se faja en la presión. Roberto Suárez fue contundente esta mañana, al hablar sobre el mercado de fichajes. "Obeng es un jugador nuestro, ha hecho buena temporada y tiene su valía tanto para salir del Oviedo como para quedarse. El míster está encantado con él y veremos qué pasa durante la pretemporada, ahora no hay posibilidades en el mercado de que salga. Estamos preparados para lo que sea, tanto si se va como si se queda", zanjó Suáre, en una comparecencia en la que analizó todo el mercado.