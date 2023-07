El Oviedo presentó esta mañana a tres de sus fichajes, Moyano, Millán y Romario Ibarra, incorporaciones que ya se están entrenando en El Requexón en la pretemporada. Los tres ofrecieron sus primeras valoraciones como jugadores azules. Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo, fueron los encargados de presentar a los futbolistas delante del palco del Tartiere, con el estadio al fondo.

Declaraciones de Suárez

"Tienen un estilo y un perfil que se puede adaptar al del entrenador. Los tuvimos en el radar durante todo el año en lo deportivo y en lo personal, queremos gente joven y con ganas para que se adapten a ese buen vestuario. Moyano puede jugar en todo el ataque, es versatil y ha hecho una muy buena temporada. Junto con la plantilla que vamos a confecciones tiene variables. A Romario lo conocíamos por la propiedad, es internacional y aparece siempre en los momentos importantes. Millán ha tenido muchas experiencias en su club y fuera, ha crecido muchísimo y es su momento para venir aquí. Si consigue adaptarse, nos va a ayudar muchísimo. Estos jugadores no son solo del Oviedo, también de la propiedad. Le agradecemos el interés que han mostrado en venir aquí y han apostado por nosotros. Creemos que van a estar muy cómodos".

Declaraciones de Moyano:

"Cuando me enteré del interés del Oviedo no dudé mucho y a Roberto le dije que estaba interesado y no quería escuchar mucho más. Cuando vine aquí a jugar me impresionó el estadio y lo decidí rápido. Estaba deseando venir porque me parecía un club grandísimo.

"Estoy acostumbrado a jugar en cualquier posición del ataque y estoy a disposición del míster y del equipo. Intentaré aportar lo máximo posible".

"Es un reto apasionante, quiero demostrar que estoy aquí por algo".

Declaraciones de Romario:

"Es mi primera experiencia en Europa y por eso decidí venir. Estoy encantado, la exigencia es mucho más alta que en mis anteriores equipos. Estoy preparado y estoy trabajando para mejorar y adaptarme, que es lo que más me va a costar. No será un problema porque llevo años a un buen nivel y espero adaptarme y aportar mi granito de arena".

"Mi idea es quedarme en Europa, pero me siento muy presente trabajando poco a poco. Estoy muy contento de estar aquí".

"El pase es muy diferente en México respecto a España, no tengo problemas con eso. La única diferencia que veo es esa, tengo que trabajar en eso para llegar a los partidos en condiciones".

"El objetivo es ir paso a paso, partido a partido, como hacíamos en Pachuca".

Declaraciones de Millán

"Estar al lado de Borja Bastón ayuda mucho, llevamos pocos entrenamientos pero estar a su lado viene bien. Todo lo que pueda coger bueno de él, bienvenido. Estoy muy contento de estar aquí para seguir mejorando"

"He jugado solo arriba, acompañado...Me veo como prefiera el míster, nos adaptamos a lo que decida el míster. Desde mi punto de vista estoy preparado para ayudar donde me toca".

"Cuando vine aquí me quedé impactado y era dar un paso adelante en mi carrera, venir a un histórico como el Oviedo. Es una decisión correcta que me va a ayudar mucho, estoy agradecido por la oportunidad y toca devolverlo en el campo".