Por qué el Oviedo ha cambiado su postura con Obeng

El Oviedo está atento a varias situaciones del mercado, siempre imprevisible, y ha dado un pequeño giro de timón en un asunto que afecta a la delantera. El caso tiene que ver con Samuel Obeng, de vuelta en el equipo azul tras su cesión en el Huesca del Cuco Ziganda. La idea inicial del club era buscar un traspaso, pero la situación ha cambiado y ahora no se descarta en absoluto que siga jugando de azul.

Roberto Suárez, director deportivo, abrió la puerta ayer a su continuidad en la presentación conjunta de Moyano, Millán e Ibarra. "Es un jugador nuestro, ha hecho buena temporada y tiene su valía tanto para salir del Oviedo como para quedarse. El míster está encantado con él y veremos qué pasa durante la pretemporada, ahora no hay posibilidades en el mercado de que salga. Estamos preparados para lo que sea, tanto si se va como si se queda", aseguró. El cambio de posición, palpable, tiene su explicación en Álvaro Cervera. El técnico del Oviedo tuvo una conversación con la dirección deportiva tras volver de vacaciones en la que se abordó la situación de Obeng. El técnico azul quería palpar de primera mano la actitud del delantero a su vuelta y opina, según fuentes cercanas, que es una pieza interesante que podría ayudar al equipo. Es decir: Obeng no es un incordio. El perfil del futbolista, un delantero luchador que se faja en la presión, comulga con lo que busca el entrenador.

La posición del Oviedo es clara: que Obeng se quedase no supondría ningún contratiempo, aunque eso no era lo planeado. El problema, no obstante, radica en que el ghanés tiene contrato en vigor hasta 2024, por lo que el curso que viene será libre y podría irse gratis.

El golpe de timón implica que su salida ya no es una prioridad, lo que no quiere decir que pueda hacer las maletas si aparece una oferta. El Oviedo lo tasa en medio millón de euros.

Si Obeng se acaba quedando, el Oviedo fichará igualmente otro delantero y sigue hablando con Garcés, aunque tiene más alternativas. Si por el contrario el ghanés deja la entidad, el club azul ficharía igualmente a un ariete y luego valoraría la salida como cedido de Masca.

Paralelamente, siguen abiertas varias opciones que el club está intentando acelerar en el mercado. Una de ellas es la de Colombatto, al que el Oviedo quiere incorporar en la gira de México. "Colombatto es un jugador importante y estamos previsores para tener variantes por si no se puede dar", dijo Roberto Suárez, que también habló sobre la situación de Moro, con una oferta del Valladolid. "Quiere seguir con nosotros, pero hay un límite salarial que no nos permite llegar a donde queremos. Hay variantes y trabajamos sobre ellas, tratando de no precipitarnos".

Suárez también aseguró que el club no ha recibido ninguna oferta por Bretones y que el lateral está "centrado en el Oviedo". Además, hablo sobre Mángel, cuya salida está prevista para esta misma semana. "Entendemos que tiene que tener minutos en equipos con crecimiento en Primera Federación. Está avanzado, pero no acabamos de cerrarlo". El pivote tiene una oferta de la Ponferradina, que está negociando su salida con el Oviedo, pero hay más equipos interesados.

"Bastón me ayuda mucho"

Álex Millán, ariete del Oviedo, lanzó flores a Borja Bastón, capitán y delantero, ayer en su presentación oficial. "Estar al lado de Borja Bastón ayuda mucho, llevamos pocos entrenamientos, pero estar a su lado viene bien. Todo lo que pueda coger bueno de él, bienvenido", indicó el nuevo ariete azul, que dijo poder adaptarse a lo que pida Cervera: "Me veo donde me diga el míster. Desde mi punto de vista estoy preparado para ayudar donde me toque".

"Quiero seguir en Europa"

El extremo Romario Ibarra, cedido por Pachuca, explicó por qué eligió el Oviedo. "Es mi primera experiencia en Europa y por eso decidí venir. Estoy encantado, la exigencia es mucho más alta que en mis anteriores equipos". Romario, además, sorprendió al desvelar la que a su juicio es la mayor diferencia en el fútbol español respecto al mexicano. "En Europa el pase es muy fuerte y tengo que trabajar en eso. Esa es la gran diferencia que veo en España respecto al fútbol mexicano".

"Es un reto apasionante"

"Cuando me enteré del interés del Oviedo no dudé mucho y a Roberto (Suárez) le dije que estaba interesado y no quería escuchar mucho más. Cuando vine aquí a jugar me impresionó el estadio y lo decidí rápido. Estaba deseando venir porque me parecía un club grandísimo", dijo ayer Moyano, ilusionado por su fichaje. "Es un reto apasionante, quiero demostrar que estoy aquí por algo", recalcó el extremo, que dijo poder adaptarse a cualquier posición del ataque carbayón.