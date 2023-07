Preguntas y respuestas sobre el Oviedo y la multipropiedad con Pachuca

El Oviedo lleva un año de cambio en el que ha pasado de ser una isla a formar parte de un conglomerado de equipos, el Grupo Pachuca, en los que unos y otros están conectados. Las sinergias van por varios frentes. Están, por supuesto, los fichajes. Una prueba de fuego ha tenido lugar este mismo verano: Borja Sánchez hizo las maletas para poner rumbo al León y Romario hizo el viaje al revés, en su caso desde Pachuca. El curso pasado el elegido fue Aceves, el primer fichaje en esta nueva etapa. Desde el club se da normalidad a este funcionamiento, que tildan de ventajoso, porque da acceso a un perfil de futbolista que de otra manera no podrían vestir de azul. El ejemplo perfecto, dicen en la entidad, es el posible fichaje de Colombatto, propiedad del Grupo, q ue puede acabar jugando de azul. El "año de aprendizaje" de la propiedad ha tenido también lugar en Oviedo, donde ya no se incorporan jugadores para el club, si no para la propiedad. Ayer mismo Roberto Suárez, director deportivo, hizo referencia. "Estos jugadores (por Moyano, Ibarra y Millán), no son solo del Oviedo, sino que son de Pachuca".

El equipo azul, pues, en el primer aniversario azteca, ha aprendido a convivir en una situación única en toda su historia. La llegada de Pachuca provocó también que el Oviedo tenga foco en México. Carso abrió la veda en 2012, con Carlos Slim y Arturo Elías como máximos accionistas, pero con el grupo de Jesús Martínez, que se dedica al fútbol, la presencia oviedista se ha ampliado. "Se habla más del Oviedo en México desde que entró Pachuca todavía no tiene una gran penetración, pero es un hecho que está subiendo notablemente. La gente mexicana tiene buena imagen del Oviedo porque es conocido desde hace tiempo, pero desde que Pachuca entró se abre a las nuevas generaciones. Para Jesús Martínez, el equipo es una prioridad, porque Pachuca no va a descansar hasta verlo en Primera División", asegura Raúl Orvañanos, conocido presentador mexicano de la Fox. David Faitelson, periodista deportivo de la ESPN, ve la situación de forma diferente. "En México, del fútbol español, sobre todo se habla de los equipos mediáticos, como el Madrid o el Barcelona, pero sí se habla en otro sentido: que un empresario mexicano (Jesús Martínez) se hizo con un equipo de Segunda para subirlo otra vez a Primera", asegura. "Los mexicanos tienen la imagen de que el Oviedo compite en una división que es buena, pero debe tener la intención de regresar a la élite". Faitelson, buen conocedor de los entresijos del Pachuca, dice que para el conglomerado mexicano el Oviedo es una prioridad. "Jesús Martínez envió a una de sus personas de máxima confianza y uno de los grandes impulsores del proyecto, que es Martín Peláez. Cuando Jesús Martínez se propone algo lo suele lograr. Hace años me subí con él a un helicóptero y me dijo que en Pachuca iba a hacer un campo de entrenamiento, un gimnasio, un laboratorio, consultorios médicos...Yo le decía a mi cámara que estaba loco, que ahí no había nada, solo piedras. Pero lo hizo", finaliza el periodista.