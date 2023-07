Una temporada con cambios profundos en todas las áreas del club

Pachuca cumple hoy justamente un año que en el apartado institucional ha tenido cambios profundos que se fueron desarrollando de forma paulatina. Pocos quedan ya en la estructura respecto a la anterior etapa, a excepción de Manuel Paredes, vicepresidente y ahora con más funciones y también sueldo, y Fernando Corral, que tiene una labor más representativa y en su caso no cobra. Jorge Menéndez Vallina, expresidente y hombre de confianza de Arturo Elías, es el único consejero que salió de la directiva. Los planes de Pachuca eran nombrarlo vicepresidente, pero finalmente no repitió en el consejo tras hacerse primero a un lado de forma voluntaria. La propiedad tomó la decisión de no volver a incluirle en el consejo tras la "crisis del trastero" entre el club y Symmachiarii, cuando se hizo pública una denuncia del club contra estos aficionados, aunque Vallina por aquel entonces no tenía ya poderes en el club. Otro en salir del club fue David Mata, gerente y empleado más antiguo, que al inicio también entraba en los planes de la propiedad, pero acabó siendo cesado. En su lugar llegó Agustín Lleida, con un perfil más deportivo que de gestión, y también se incorporó a Estela Caicoya, directora comercial. Con el que nunca hubo dudas fue con Federico González, antiguo director general de la mano de Carso, que se puso a disposición de Pachuca en el cambio de poderes. Los nuevos gestores le comunicaron nada más tomar posesión que no entraría en los planes futuros. Hubo más cambios, como el despido de Manuel Rodríguez, antiguo médico del club.