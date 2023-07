La emotiva historia de la primera socia compromisaria del Oviedo: "En una junta la lie"

Entre todos los jóvenes aficionados oviedistas en El Requexón, que se acercan a la ciudad deportiva en los primeros días de pretemporada, una veterana que con desparpajo se dirige al presidente del Oviedo.

–Mira, en esta camiseta estamos apuntados todos los que ayudamos en el 2003.

Desde aquello han pasado ya 20 largos años. Mucho ha cambiado, pero no el oviedismo de esta aficionada, de nombre Lidia Álvarez y con un "título" muy especial: ella es la primera socia compromisaria de la historia del Oviedo. "Yo ya era abonada en una época en la que las mujeres no podíamos votar en las elecciones del club", recuerda Álvarez, de 79 años, que orgullosa acude a El Requexón con su nieto, Isaac Marco, de 17.

Álvarez era (es) una aficionada combativa, de las que paseaban por el Tartiere en una época en la que no era habitual ver a mujeres en los estadios de fútbol. La oviedista recuerda cómo cambió todo. "En el año ochenta nos metieron a los socios en una bolsa de abonados y las mujeres empezamos a tener los mismos derechos". A los pocos días, recuerda, la "lío". El motivo, bien claro: un contratiempo con unas entradas. "Se regalaron pases para un partido y el miércoles hubo una junta y la li pero bien. Tomé la palabra contra Yagüe (presidente por aquel entonces) y todavía me acuerdo la que se montó", rememora. Álvarez hace memoria de sus recuerdos relacionados con el Oviedo. El oviedismo le viene de familia, concretamente de su padre, y tiene muy presentes los años buenos, con el equipo en Primera División. "No hubo nadie mejor que Vicente Miera, como persona y como entrenador, era un auténtico diez y nos llevó a Primera", indica. También tiene claro su presidente favorito de todos los que conoció: "Manuel Lafuente, que dio la cara y nos salvó. Lloré mucho con él en los peores momentos". Del 2003, con el Oviedo a punto de desaparecer, la primera compromisaria no quiere ni hablar. "Ni me lo recuerdes...Aquello fue terrible. Pusimos dinero unos cuantos y pudimos salvar al Oviedo, por eso destaco a Symmachiarii, que defendieron al club cuando no teníamos ni para agua caliente". Aunque cualquier tiempo pasado no tiene porque ser mejor, Álvarez dice con cierta tristeza que la salud social del fútbol ha ido a peor. "Antes no había tantos insultos en un estadio de fútbol, estábamos todos más unidos. En esa parte hemos empeorado".

Hoy y ahora, vislumbra el futuro del Oviedo con más optimismo el que irradia su nieto. Ella, aficionada exigente, dice que el equipo le da buen feeling. "Estos de Pachuca me gustan, creo que caímos en buenas manos. Habrá que ver si entra la pelotina, pero yo siempre quiero ser optimista". Y así, optimista, no se pierde detalle, como no, de su Oviedo.