La afición del Real Oviedo opina sobre la nueva camiseta: "Es la más bonita en años"

En la tienda oficial del Real Oviedo de la Calle Caveda, en el corazón de la capital de Asturias, el flujo de oviedistas entrando y saliendo es inusualmente elevado para tratarse de un 14 de julio en el que el sol pica que da gusto. Sin embargo, hace falta mucho más que un calor sofocante para disuadir a los aficionados azules de acudir a comprar la nueva camiseta para la temporada 2023/24, que ayer salía a la venta en tiendas.

"Es espectacular, la más bonita en años", concede José María Rodríguez, embelesado por "el toque tan especial" que le confiere a la camiseta la combinación de dos tonalidades de azul. Rodríguez, que es de los que se compra la camiseta "año sí y año también", afronta ilusionado la campaña venidera y se confiesa enamorado de Camarasa, "un jugador top para la categoría".

A quien echará de menos Rodríguez es a Borja Sánchez. Igual que René Zapico, para el que Sánchez era "el mejor del equipo". Zapico, abonado desde los catorce años, abandona la tienda con la nueva elástica ("me encanta", asegura) puesta y haciendo un encendido alegato en defensa de las camisetas sin nombre ni número, pues se considera "del Oviedo, no de jugadores, que esos van y vienen".

Para Zapico, el mejor fichaje azul en lo que va de campaña estival es la continuidad de Camarasa. El centrocampista, como la camiseta, genera consenso entre los aficionados. Con la nueva piel del Oviedo, sin embargo, hubo quienes sintieron un flechazo y quienes se enamoraron a fuego lento. René es de los primeros, Ángel Rodríguez de los segundos. "Al principio, cuando la vi en fotos, no me gustaba nada. Pero ahora, viéndola en directo, me gusta muchísimo", explica. En su caso, eso sí, los diseñadores lo tienen fácil: "Cualquier cosa que lleve el escudo del Oviedo a mí me encanta".

Si bien Rodríguez no perdona ninguna camiseta azul, Jorge Secades llevaba "varios años" sin comprar ninguna. Quizá lo ilusionado que le tiene el equipo, especialmente por su entrenador, haya influido en que este año haya optado por volver a adquirir la zamarra azul: "Soy cerverista, porque pone disciplina y practica el fútbol de toda la vida, de disputa y choque". Igual de acérrimo del técnico cántabro se confiesa Álvaro Faes, que posa con una nueva camiseta que le gusta "bastante" y en la que está valorando serigrafiar el nombre de Hugo Rama. Con nombre o sin él, la renovada zamarra azul se vende como churros desde el primer día.