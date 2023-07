Cervera pide refuerzos en todas las líneas y se muestra abierto a que siga Obeng: “No tendría ningún problema”

Álvaro Cervera ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana en El Requexón. El técnico azul ha pasado revista a todos los asuntos de la actualidad del club.

Sobre la pretemporada

Todas las pretemporadas son muy parecidas. Depende un poco de los jugadores y de cómo vienen ellos. Suelen ser aburridas, de mucho trabajo y de ir perfilando un equipo. Al principio hay un volumen grande de trabajo, que se va reduciendo hasta que empieza LaLiga. Tienes precaución con el tema de las lesiones, pero lo estamos llevando bien.

“Esperamos más salidas y fichajes”

Cuando terminamos el año pasado creíamos que nos hacían falta 3/4 fichajes y lo demás ya estaba hecho. Esperemos seguir con este grupo porque eso sería una gran ventaja. Tenemos 25/26 jugadores, tiene que salir alguno y llegar algún otro fichaje.

Necesidad de refuerzos en todas las líneas

Hay dos puesto que tenemos un poco cojos, el de central y el lateral derecho. En el puesto de central hemos tenido la baja de Tarín, y para ese lateral está solo Lucas. Podemos traer a alguien que haga las dos funciones o traer a dos jugadores, uno para cada puesto. Hay que reforzar el centro del campo y veremos si arriba podemos traer a alguien también, dependiendo de si queremos fichar a un jugador por fuera o por dentro.

“Necesitamos como mínimo un fichaje arriba”

La idea es traer como mínimo un jugador. Es verdad que tenemos a algún futbolista que hará la pretemporada porque quiero verlo, pero dependiendo de si va bien traer dos o uno, pero uno mínimo tiene que venir. Y uno de banda también. Si pudiésemos traer 3, ya sea dos por dentro y uno por fuera o al revés, sería lo ideal.

El stage en México

Afrontamos el viaje a Mexico a la expectativa. Depende de la altura, de si pierdes el día de ida para viajar… pero siempre es mejor salir de la monotonía de entrenar mañana y tarde en el mismo sitio. Lo llevamos con ilusión y esperamos poder entrenar bien.

“Que los jóvenes estén en plantilla para ser reservas es una equivocación”

No me ha sorprendido ninguno de los jóvenes porque los conozco a todos y los entrenamientos de pretemporada son más de hacer kilómetros que de exponerse. ¿Que hay jugadores que pueden estar? Sí. Pero que los jóvenes estén en plantilla sin minutos es una equivocación. Tener a estos jugadores para ser reservas es malo para la plantilla e incluso para el titular, que no tiene la competencia necesaria, y para el jugador, que no tiene los minutos que le hacen falta.

“Esperamos que Mangel sea importante en el futuro”

No hablé con Mangel. El año pasado hablé con el club de jugadores que tenían que coger minutos fuera. Uno de ellos era Mangel. Al equipo al que va es muy bueno. Ellos a veces piensan que es un paso atrás, pero si sale bien y coge minutos puede ser un paso adelante. Esperamos que sea importante en el futuro.

“Todos los fichajes tienen algo positivo para nosotros”

Alex Millán es un muy buen fichaje para el club y para el equipo. Para el club, porque es en propiedad, joven y que viene de una cantera en la que es difícil quedarse y que va a ser importante. Sebas Moyano es mejor futbolista de lo que vimos desde fuera en un equipo que al final descendió, me da muy buena sensación. Leo Román lleva dos dias aquí, pero por lo que me dicen los que saben de porteros tiene muy buenas características. Y Romario es un caso diferente a los demás. Viene de un fútbol diferente, pero tiene que coger el ritmo de esta competición, la Liga Española es diferente a la liga que jugaba. Si se engancha bien puede ser un jugador a utilizar, sobre todo en las dos bandas. Todos de los que hemos hablado tienen algo que puede ser positivo para nosotros.

Braat estará listo para la Liga

Braat nos dicen que llegará a principio de temporada. De momento hace un entrenamiento específico, pero si todo evoluciona como hasta ahora llegará.

“No tendría ningún problema en que se quedase Obeng”

Si de mí dependiese Obeng es un buen delantero de Segunda División y no tendría ningún problema en que se quedase. El tema es que hoy en día en el fútbol no depende de una parte, ni siquiera de dos: depende mí, de él, de terceras personas, del club… Obeng ha demostrado ser un jugador importante en la categoría.

Sobre Nico Schiappacasse: “La calidad a veces no es suficiente”

Conocía a Nico porque habíamos jugado contra él cuando yo estaba en otro equipo. Él está aquí entrenando, cuando lleguen los partidos contra rivales más igualados y lo podamos poner en su sitio, que es adelante… tiene mucha calidad, pero la calidad a veces no es suficiente, hay que ponerla al servicio del equipo.

Gusta Colombatto

Colombatto suena desde el año pasado. Es zurdo, tiene gran desplazamiento. Es agresivo. Gente que ha jugado con él me ha dicho que me va a gustar. Pero estamos a expensas de que ver qué pasa.