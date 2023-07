El primer test del Oviedo: goleada con un destacado Sebas Moyano y sin Obeng

El Real Oviedo 2023/24 ya sabe lo que es ganar y golear. Los de Cervera se impusieron esta mañana por 5-0 a un rival de Tercera Federación, el Lenense, que plantó algo más de cara de lo que indica el resultado final.

El encuentro, disputado en El Requexón a puerta cerrada, no tuvo demasiada intriga por la lógica diferencia de nivel entre dos equipos separados por tres categorías, aunque dejó un par de nombres propios en clave azul. Por un lado, llamó la atención la ausencia de Samu Obeng. El ghanés, cuya continuidad en el Tartiere está más que en entredicho, no formó parte de ninguno de los dos onces alternativos que dispuso Cervera para la primera y la segunda parte.

La posibilidad de que se cierre la cesión del delantero brasileño Alexandre Zurawski, "Alemao", refuerza aún más la idea de que Obeng no tendrá cabida en la plantilla del curso venidero. No obstante, Cervera dejó en rueda de prensa la puerta abierta a seguir contando con el jugador. "No tendría ningún problema en que se quedase, ha demostrado ser un jugador importante en la categoría", aseguró esta mañana el técnico.

Sebas Moyano fue el otro polo de atención de la jornada, por motivos opuestos a los de Obeng. El debut del extremo resultó esperanzador. Fue el jugador más brioso de la unidad dispuesta por Cervera para el segundo tiempo, integrada también por otro recién fichado, Álex Millán. Moyano la pidió, insistió, desbordó y hasta goleó. Fue en el minuto 88, en el rechace de un cabezazo soberbio que bien habría merecido terminar en gol. Su tanto selló la manita del Oviedo, aunque ya había contribuido antes en la jugada del 3-0, en la que centró para el tanto de Cardero. Nada mal para un primer día en la oficina, por mucho que enfrente estuviera un rival menor que evidenció su condición amateur en el cuarto tanto, un regalo en salida de balón al que no hizo ascos el joven Mario Fuente.

El combativo Lenense, más afanoso que versalleco, se resisitó a encajar hasta el minuto 25, cuando Masca, que compartió delantera con Bastón, abrió la lata. El Oviedo la movía con la parsimonia propia de una mañana de julio y el Lenense basculaba y basculaba sin apenas olerla, aunque no anduvo lejos de hacer diana merced a un resbalón de Dani Calvo.

Al borde del descanso, Nico Schiappacasse, ávido de méritos para convencer a Cervera de que merece un espacio en la plantilla, culminó una notable acción colectiva surgida del ingenio de Jimmy. El centrocampista encontró al espacio al también debutante Romario, cuyo centro, previo palmeo del portero, acabó haciendo bueno un Schiappacasse que encontró redención tras habérsele extraviado un gol hecho minutos antes.

Además de Obeng, descansaron Viti, Camarasa, Costas, Abel y el lesionado Braat, cuyo rival en la portería, Leo Román, debutó sin darle uso alguno a los guantes. El martes, en un duelo de igual a igual contra el Racing en El Berrón, tendrá una mejor ocasión de demostrar sus dotes.