El lado más personal del presidente del Oviedo: de sus 10 perros a su relación "intensa" con Jesús Martínez

El presidente del Oviedo, Martín Peláez, concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA y hablo de su lado más personal más allá del fútbol. Peláez, mexicano, lleva un año en Asturias tras la llegada del Grupo Pachuca. El directivo dejó reflexiones muy interesantes en su charla con este periódico.

–¿A qué le costó más adaptarse en Asturias?

–La comida es buena, ahí no hubo problema. Pero el clima me costó, sobre todo por la humedad. Me costó estar solo durante los meses de frío. Oviedo es una ciudad maravillosa, pero el clima afecta mucho y el frío puede deprimir.

–Tiene perros.

–Y vaya lo que me ayudan. Tengo cinco aquí y diez en total.

–¿Conoció a familiares de los que no tenía constancia en Asturias?

–Tengo una prima hermana en Gijón y conocí unos sobrinos de mi abuelo en Ribadesella de los que no tenía constancia. Incluso me regalaron cartas que mi abuelo escribía. Sabía que tenía parientes, pero ni cómo se llamaban. Fui varias veces a Bierces, que es donde nació mi abuelo paterno. Ahí está el hórreo todavía, aunque la casa ya no es de la familia. Mi bisabuelo materno era de Oviedo.

–¿Qué hace en su tiempo libre?

–Hago poco, la verdad. Tengo dos horarios: el español y el mexicano. A las seis, siete, ocho de la tarde empieza el horario fuerte de México. A las 11 de la noche me siguen escribiendo y me acuesto a la 1 y no contesto, salvo que sea Jesús o mi madre.

–Cuénteme alguna anécdota con Jesús Martínez.

–Jesús es un personaje absoluto. No me acuerdo de una concreta, pero es el día a día. Puede cambiar en diez segundos. De repente te habla encabronado y luego se le pasa.

–¿Cómo lo lleva?

–Hay que aprender a conocer a la gente, porque si no lo conoces y te habla fuerte puedes pensar que está enfadado. No es que sea agresivo, es que es apasionado y se enoja. Él está acostumbrado a la dinámica mexicana, donde las cosas suceden rápido. Lleva 27 años gestionando Pachuca y tiene mucho sembrado. Jesús se ha dado cuenta que la dinámica no es la de allí.

–¿Cuánto tiempo se ve aquí?

–Muchos años, si fuera por mí. Yo me quiero morir aquí. Lo dije recientemente. Me quiero morir en Oviedo, pero que me entierren en México.

–Diga algo que no le guste de Oviedo y algo que le guste mucho.

–Me gusta mucho todo. Si tengo que decir otra cosa mala, que tampoco es mala del todo, es que todo va lento.

–¿Tiene amigos fuera del fútbol?

–No un grupo permanente, pero conozco mucha gente para llevar un año. Si me pasa algo, sé a quién preguntar.