El gol no puede esperar a la primavera: los pasos del Oviedo para tener una delantera solvente

"Significa algo que no hayamos marcado más de un gol hasta ahora. No era una preocupación, era una realidad y hoy ya lo hemos pasado, pero no quiere decir que seamos un equipo que tenga mucho gol". 15 de abril, jornada 36 de Segunda División. El Real Oviedo metía dos goles en un partido por primera vez en toda la temporada. Si bien Cervera se guardó de confesarse inquieto en sus declaraciones pospartido, admitió que la anomalía estadística significaba, al menos, "algo".

Solo Cervera sabe qué se escondía tras ese algo. Pero lo cierto es que, después de traspasar el umbral de los dos tantos, el Oviedo le cogió el gusto al tema del gol. Desde aquel triunfo contra el Lugo en el Tartiere hasta el cierre de la temporada con la derrota (2-1) en el campo del Levante, los muchachos del Almirante vieron puerta doce veces en seis partidos, incluido un 3-2 contra la Ponferradina en la que fue la única ocasión de la temporada en la que los azules metieron tres goles –exceptuando el 2-3, prórroga mediante, contra la Gimnástica de Torrelavega en la primera ronda de Copa–. El descorche anotador del Oviedo corrió a cuenta de dos jugadores que ya no están: Enrich, que marcó cuatro de sus siete goles en el mencionado tramo de gracia, y Manu Vallejo, refuerzo invernal que vio puerta en tres ocasiones en un "rush" final que corrigió levemente las pobres cifras globales del equipo: 34 goles en 42 partidos. Solo Burgos e Ibiza (33) y el colista Lugo (27) tuvieron menos fuelle anotador en Segunda División. Si bien es cierto que el promedio de goles por encuentro desde la llegada de Cervera (29 en 30, 0,96 por partido) mejora sensiblemente el del breve periodo de Bolo en el banquillo del Tartiere (5 en 12, menos de un gol cada dos partidos), el Oviedo aspira a prolongar en el inicio de curso el momento dulce de cara a puerta del final de la pasada de temporada, sin demoras, para erigirse en legítimo aspirante al play-off. Sin Enrich ni Vallejo, lo más apremiante resulta recuperar la mejor versión de Borja Bastón. Las prestaciones goleadoras del capitán azul –que venía de ser pichichi de la competición el curso anterior– sufrieron un acusado declive, de los 22 a los 10 tantos, cuatro de ellos de penalti. Pachuca, sabedor de la importancia de Bastón, trabaja en procurarle un compañero de batallas con el que engrosar la doble punta consustancial a Cervera. El elegido es Alemão. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el club está cerca de cerrar la cesión del brasileño. Las cualidades de Alemão remiten a las de Enrich: fuerte y potente, se trata de un nueve clásico que ofrece trabajo y gol y que es un fijo en el Internacional de Porto Alegre, uno de los equipos punteros del fútbol sudamericano. Su llegada cerraría el capítulo de incorporaciones en una demarcación para la que Cervera demandó, "mínimo", una llegada más. El que ya está a las órdenes del Almirante es Álex Millán. Recién aterrizado del filial del Villarreal, Millán conoce una Segunda División en la que dejó registros interesantes el curso pasado: cuatro goles y cuatro asistencias en veinte apariciones. A sus 23 años, el club azul confía en que acabe de desarrollar su potencial en el Tartiere. En caso de concretarse la cesión de Alemão –una apuesta personal de Jesús Martínez–, el foco en la línea de ataque pasaría a centrarse únicamente en el capítulo de salidas. El interesante desempeño de Obeng en su cesión en Huesca no le ha garantizado una plaza en la delantera oviedista. Su salida, que parecía cantada hace unas fechas, está ahora en el aire. "Obeng es un buen delantero para Segunda División. No tendría ningún problema en que se quedase", afirmó el pasado sábado Cervera. Masca y Schiappacasse son las otras dos patas del ataque azul. Los nueve goles en diecisiete partidos en el Vetusta le sirvieron al primero el ascenso con los mayores. Lo más probable, no obstante, es que salga cedido en busca de minutos. La continuidad del uruguayo tampoco está asegurada. Cervera reconoció ante los medios que tiene "mucha calidad", pero le recordó debe ponerla "al servicio del equipo". Con altas y bajas aún por concretar en la zona gol, solo Bastón y Millán tienen la presencia asegurada. Martínez acelera por Alemão mientras continúa abierto el expediente Obeng y Schiappacasse y Masca se afanan por convencer al Almirante. Si el Oviedo quiere aspirar al play-off, el gol no puede esperar a la primavera.