Leo Román, en su presentación: "Empezar o no jugando no significa nada"

El portero Leo Román ha sido presentado esta mañana en el Carlos Tartiere como nuevo jugador del Real Oviedo. El ibicenco llega cedido del Mallorca.

“Empezar o no jugando no significa nada”

“Le deseo una pronta recuperación a Braat. Lo principal es trabajar día a día, la temporada es larga. Empezar o no jugando no significa nada, lo marcará todo el día a día”.

“Quiero demostrar por qué estoy aquí”

“Afronto mi etapa en el Oviedo con mucha ilusión y muchas ganas. Es un nuevo reto, voy a intentar sentirme importante y espero poder demostrar por qué estoy aquí.

“El grupo humano es muy bueno”

“Al llegar me sorprendió bastante el grupo que hay, es un grupo humano muy bueno y eso muy importante. Me he sentido muy cómodo primer día, el recibimiento tanto del grupo como del míster ha sido muy bueno y estoy muy contento por ello”.

La experiencia del Europeo sub-21

“Ha sido un mes muy especial, una experiencia inolvidable a pesar de perder en la final. Quería llegar a Oviedo lo antes posible dentro, dentro de que necesitaba algún día para descansar, pero quería venir para adaptarme lo más rápido posible, algo vital cuando llegas a un sitio nuevo”.

Su suplencia en el Mallorca

“Siempre es complicado cuando no juegas. Lo que he intentado hacer es trabajar como el que más, sobre todo el aspecto mental, y no bajar los brazos, competir como si fuese a jugar el fin de semana. Eso me ha hecho madurar mucho y, a pesar de mi edad, estoy preparado para afrontar desafíos”.