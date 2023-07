Movimientos en el Oviedo: Colombatto se aleja y Obeng ultima su salida al Huesca

El Oviedo quiere agilizar las pocas operaciones pendientes que le restan para cerrar su plantilla antes de poner mañana rumbo a México para hacer parte de la pretemporada. Por eso en las últimas horas los directivos azules han acelerado varios movimientos. Por un lado, el club carbayón ya explora diferentes opciones porque la llegada del medio Colombatto, el gran objetivo, se ha alejado notablemente en los últimos días. Como la operación ha tenido altos y bajos y el futbolista pertenece al León, del Grupo Pachuca, varios miembros del club no la quieren descartar de forma definitiva, pero en la entidad ya se da por hecho que salvo un giro drástico el centrocampista argentino no va a vestir de azul.

Colombatto es un pivote llegador del gusto de Jesús Martínez, que ya intentó ficharlo para el Oviedo el pasado verano, aunque se encontró con la negativa de Tito, director deportivo, y de Bolo. Colombatto jugó finalmente en Portugal, en el Famalicao, donde firmó una gran campaña. Por eso ahora espera poder continuar con su carrera en un conjunto de Primera División. Mientras espera ofertas, está haciendo la pretemporada en León y los planes del Oviedo, atento a su situación y en contacto directo con el jugador, pasaban por que se incorporase en la pretemporada mexicana. No obstante, en los últimos días las posiciones se han alejado y el club azul ya no está dispuesto a esperar más por el futbolista. En esta situación, la entidad ya explora varias opciones, que ya estaban sobre la mesa por si, como ya se da por hecho, Colombatto no acababa en el Oviedo. La opción que más gustaba a la dirección deportiva era Toni Moya, que fichó por el Zaragoza. Otro perfil que agrada es el de Pepe, ex del Cartagena. Durante este tiempo, el Oviedo ha preguntado por la situación de muchos medios, como Dotor, del Castilla, que está en negociaciones con el Celta, de Primera División. La búsqueda, pues, está activada en todo caso y en la misma también participa Álvaro Cervera, técnico del Oviedo.

Mientras se resuelve el asunto del centro del campo, algo que no preocupa especialmente teniendo en cuenta la cantidad de medios que tiene el equipo azul, el club está acelerando igualmente la salida de Samuel Obeng. El Oviedo está negociando con el Huesca y la operación va bien encaminada. En principio, ambas partes están pactando una nueva cesión del delantero, por la que el Oviedo percibiría un ingreso económico. Las negociaciones no están cerradas, pero de momento van por el buen camino. El mejor escenario pasaría por resolverla en las próximas horas para que así Obeng, que hoy no participó en el amistoso ante el Racing, no ponga rumbo a México, pero dependerá en todo caso de la evolución de los contactos.

La opinión interna en cuanto a Obeng viró la pasada semana por la postura del entrenador, que aseguró que no tendría problema en contar con el ghanés, siendo un jugador de su gusto. Lo que sucede es que la acumulación de delanteros, más aún tras el flamante fichaje de Alemão, provoca que deba haber salidas. Obeng finaliza contrato con el Oviedo el curso que viene, apuesta por seguir jugando con el Cuco Ziganda y además tuvo una salida muy complicada que no se olvida en la entidad. Si Obeng sale, los delanteros serían Bastón, Alemão, Millán y Masca, teniendo en cuenta que Schiappacasse está a prueba e intenta convencer a Cervera de que puede ser útil para el equipo.