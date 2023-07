Raúl Moro, exjugador del Oviedo, fue presentado esta mañana como nuevo extremo del Valladolid, cedido por el Lazio. El futuro de Moro ha sido uno de los asuntos veraniegos del equipo azul, que quería que siguiese un año más tras su cesión del curso pasado. El futbolista había dado su visto bueno, pero la irrupción del Valladolid, que paga casi toda su ficha, dejó sin opciones al conjunto azul.

𝗘𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗮𝗾𝘂𝗶́ 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿𝗹𝗼 𝗹𝗼 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗮𝘆𝘂𝗱𝗮𝗿 𝗮𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼.

⬇ Escucha el resto de la rueda de prensa de Raúl Moro ⬇https://t.co/cpFMBXDmHA pic.twitter.com/NvM63nIjNS — Real Valladolid C.F. 💜 (@realvalladolid) 19 de julio de 2023

"Estoy donde quiero estar", aseguró hoy Moro, consciente de que en el ambiente podría pesar lo sucedido con el Oviedo. ."Tenía mucha ilusión por venir aquí desde la primera vez que me llamó mi agente de que podía venir al Real Valladolid. Estoy muy agradecido al Oviedo, me sentí muy bien allí, pero cuando me llamó mi representante para venir al Real Valladolid, le dije que sí. Es un club con mucha historia", indicó.