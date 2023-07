El Oviedo estrecha el cerco al mercado desde Pachuca: las operaciones pendientes

Con el centro de operaciones provisionalmente instalado en Pachuca, el Oviedo está cerca de entrar en la segunda fase del mercado de fichajes pendiente de las operaciones que están por concretarse. Podría haber un refuerzo por línea. Esos son al menos los cálculos que se hacen en el club.

En la defensa, aunque inicialmente el fichaje de un lateral derecho no fuese una prioridad por el buen papel de Lucas, está activada la búsqueda de un zaguero que pueda acoplarse a la banda y también desempeñarse de central. Cervera opina que el equipo necesita una pieza más en esa posición y la dirección deportiva estrecha el cerco para satisfacer al técnico. Anderson Arroyo, ex del Alavés, fue una de las opciones fuertes que manejó la entidad, aunque ya se ha comprometido con el Andorra.

No era la única alternativa del club carbayón y el Oviedo espera poder acelerar para contratar a un integrante más para la defensa. Adelantando líneas, para todos los estamentos la posición más necesaria a reforzar es la del centro del campo, una vez que Colombatto ya ha sido descartado como posible fichaje.

El club considera que es básica otra pieza más que ofrezca otros registros. Luismi y Camarasa apuntan a teóricos titulares y en la plantilla están Mier, Jimmy y Hugo Rama. Los dirigentes creen que es necesario otro más, un llegador, físico, que tenga otras prestaciones.

El otro melón por abrir está en la delantera. Llegará un extremo con velocidad que supla la "no continuidad de Moro", la opción favorita, que se cayó tras comprometerse con el Valladolid. Eso se da por seguro. Pero en la delantera tampoco se descartan otros posibles movimientos, que dependerán siempre de las salidas. Si Schiappacasse, que está a prueba, no sigue en el club azul, existe la posibilidad de ir al mercado a por otro ariete, teniendo en cuenta además que Obeng ha hecho las maletas y que Masca también podría irse cedido a tener minutos en otro club.

El portugués, de momento, ha tenido ya varias llamadas de equipos de Segunda División, aunque por sigue en la pretemporada azul en México. Además, está causando buena sensación. Con Schiappcasse todavía no hay ninguna decisión en firme, pero dependerá en todo caso de Cervera y de la dirección deportiva azul. La llegada del uruguayo fue un movimiento de Jesús Martínez, lo que no quiere decir que el ariete siga vistiendo de azul si los técnicos consideran que el delantero charrúa no tiene el nivel suficiente para jugar en el Oviedo.

El Oviedo presentó ayer su segunda camiseta, que será de color rosa y ya está a la venta en las tiendas oficiales del club. La entidad la lanzó con el lema "Nunca fue un camino de rosas" en un guiño al pasado reciente, recordando los momentos en los que la entidad estuvo cerca de desaparecer. David Costas –en la imagen– hizo de modelo de la nueva zamarra. El club espera que tenga una buena acogida entre los aficionados.