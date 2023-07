Romario se abre desde Pachuca: "Tengo orígenes humildes y eso hace que valore más lo que he logrado"

Bromea Romario Ibarra (Atuntaqui, Ecuador, 1994) mientras pasea por la ciudad deportiva del Pachuca, donde se mueve como pez en el agua. "Ahora mismo no sé en qué día vivo". El extremo del Oviedo, cedido por el club mexicano, ha vuelto a casa durante la pretemporada azul en México y el (doble) cambio horario, primero el español y ahora otra vez el azteca, lo tiene loco. Lo toma con humor y se le ve feliz, muy contento de haber firmado por el Oviedo. Tras la segunda jornada de trabajo, Romario se sienta con LA NUEVA ESPAÑA en el hotel de concentración. Es su primera entrevista desde su llegada al Oviedo

–Hábleme de sus orígenes.

–Nací en la ciudad de Atuntaqui, porque en mi pueblo, Juncal, no había hospital. Es un sitio pequeño de una zona con varios pueblos que se llama el Valle del Chota, de donde por cierto han salido varios jugadores de fútbol.

–¿Qué hacía su familia?

–Mi papá y mi mamá trabajaban allí, en Juncal, y se dedicaban a la agricultura. Después también vendían fruta. En toda mi infancia se dedicaban a eso. Cuando mi hermano y yo salimos adelante en el fútbol dejaron el pueblo y se fueron a Quito, la capital. Yo me crié en un ambiente muy humilde, de pueblo, mis padres trabajaban mucho para sacarnos adelante y pagarnos los estudios a mí y a mi hermano (Renato Ibarra, que también es futbolista).

–Se llama Romario en honor al delantero brasileño.

–Mi papá siempre fue un fanático del fútbol y le encantaba Romario: de ahí viene mi nombre. El fútbol brasileño siempre llamaba la atención, era visto en todo el mundo. Mi papá veía mucho fútbol y por eso escogió el nombre.

–¿Cuándo se marcha de casa?

–Me fui a los 15 años, primero fui a un club que se llama el Espoli, que es un conjunto con mucha tradición en Ecuador que representaba a la Policía. De ahí me fui a la Universidad Católica cuando tenía 18 años. Es un equipo de Primera y con mucha cantera, que representa a una universidad. Llegué al primer equipo y debuté muy rápido, con 17 años. Conseguimos el ascenso en el 2012 y en 2013 me fui a Liga de Quito.

–¿Cuándo se dio cuenta que podía ser futbolista?

–Siempre soñé con serlo y sabía que tenía talento. En la escuela de fútbol de mi pueblo aprendí mucho, con 6 años ya estaba entrenando. Siempre quise triunfar y pude lograrlo.

–¿Salir de un lugar humilde hace que valore más lo logrado?

–Sí, el fútbol te da mucho y tu origen te hace valorar lo conseguido gracias a nuestro esfuerzo. Hay que disfrutarlo, porque ahora no tengo las carencias que tenía de niño y trato de ayudar a la familia. Mis padres siguen en Quito y lo primero que hizo mi hermano cuando tuvo dinero fue comprarles una casa para que mi madre pudiese dejar de trabajar. Luego yo también les apoyé. Cosas como esas son las que te hacen sentir bien, devolverles todo el cariño para que vivan muy tranquilos.

–¿Qué hizo antes de ir al Pachuca?

–Estuve en Liga de Quito, que es uno de los equipos más grandes de Ecuador, y volví a Universidad Católica ya mucho más maduro, como jugador de Primera. Ahí cobre más protagonismo y en 2018 me llamaron por primera vez para la selección. Eso fue algo muy importante. En la primera convocatoria me fue muy bien, jugamos dos partidos contra Argentina y Chile y metí gol a los dos. Ante Chile nada más salir y contra Argentina a los 40 segundos, con Messi de titular. Imagínese. Mi carrera dio ahí un giro tremendo y salí de Ecuador.

–Fichó por el Minnesota.

–Ahí estuve ocho meses y después de esa experiencia en Estados Unidos vine al Pachuca.

–¿Quién le llama?

–No tenía representante, me movía por mi cuenta y un agente me mandó un mensaje. Hablé con él, me dijo que había interés de un equipo mexicano y en ese momento el fútbol de allí estaba muy por encima de la MLS. No me equivoqué en la decisión.

–Estuvo cuatro años en Pachuca y conoce bien su modelo, ¿en qué se basa?

–Ponen mucha pasión en el deporte. Son dirigentes que hacen cosas muy diferentes a lo que he visto. Les gustan las obras sociales, se meten en cosas de la ciudad…En la pandemia se volcaron con la gente con pocos recursos de la ciudad. Construyeron un hospital, una universidad…Uno no está acostumbrado a eso.

–Usted fue uno de los jugadores referencia en Pachuca y ahora se va al Oviedo, ¿por qué?

–Llevo mucho tiempo aquí y no todo fue color de rosas. Hubo un tiempo en el que no me salían bien las cosas, me lesionaba mucho. En los últimos años estuve bien junto con mis compañeros y fueron cursos muy buenos, en los que pude recuperar mi puesto de titular en la selección. Cerramos el año con un título. Meses después mi agente me dijo que Pachuca propuso que fuese al Oviedo y no lo pensé dos veces. ¿Quién no quiere ir a jugar a Europa? Dije que aceptase.

–¿Teme no adaptarse?

-Nunca he tenido problemas en la adaptación, en Estados Unidos me acoplé pronto y en Pachuca igual. Me ha ido bien en ese sentido y esperemos que el Oviedo no sea la excepción.

–¿En qué posición está más cómodo?

–En la izquierda he jugado casi siempre. Es verdad que alguna vez estuve por la derecha, sobre todo nada más llegar al Pachuca.

–¿Qué le sorprendió del Oviedo?

–La ciudad deportiva me gustó, me sorprendió mucho. La gente es cálida y amable. Estuve muy cómodo desde el primer día.

–¿Qué le pide Cervera?

-El "Profe" es muy directo. Le gusta defenderse bien y atacar rápido. Ese tipo de juego me viene bien por mi explosividad y mi fuerte, que es el uno contra uno. A medida que me vaya adaptando, creo que haré buenas cosas, porque tengo las cualidades que él pide.