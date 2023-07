El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, ofreció esta tarde una valoración de la pretemporada azul en México antes del primer entrenamiento del lunes. El Almirante habló alto y claro, como suele hacer, se mostró relativamente contento con el mercado y lanzó un claro mensaje sobre Masca, que anotó el gol del empate ante el Pachuca: “Para mí, es fundamental”. Estas fueron las palabras de Cervera.

La pretemporada

“En México había estado, pero de vacaciones. La experiencia está siendo buena. Cuando vienes a un sitio lejos y no conoces tienes preocupación, pero esto es mejor de lo que esperábamos. Las instalaciones están muy bien, el trato es exquisito y nos viene bien para entrenar. Estamos a gusto y la experiencia supera las expectativas”.

La altura

“No estamos haciendo nada diferente, si los jugadores se quejan no lo sé, pero no lo tenemos en cuenta”.

Hugo Rama, lateral derecho

“Estamos haciendo un equipo en pretemporada y de lo que se trata es de intentar hacer variantes para cuando llegues al inicio de Liga. A día de hoy, de la primera plantilla solo tenemos un lateral derecho y espero que venga otro. Ayer quería probar a Rama, simplemente eso, es probar. No sé si le sentó bien, mal o si se ve ahí. Ni lo sé, y hablando mal, me da exactamente igual, son probaturas. Como si pongo cinco defensas y juego con tres centrocampistas. Hugo Rama jugó ahí, lo hizo muy bien durante el tiempo que estuvo. No sé si le gusta jugar ahí, pero no me importa, si al equipo le viene bien lo tendrá que hacer".

Qué fichajes faltan

“Creo que falta un lateral derecho y un jugador que nos haga de central o mediocentro. Si faltasen dos meses para la Liga sacaría cuatro o cinco jugadores más, pero si empezase mañana es fundamental un lateral derecho”.

Su peso en los fichajes

“Escuchar me escuchan, pero entiendo lo que es el fútbol de hoy en día, con un límite salarial y muchos jugadores. No somos de los equipos que mayor límite tiene y tenemos que amoldarnos. Igual en otro momento podría poner otra cara pero como lo sé, nadie me miente y me lo dicen a la cara, me adapto a ello y hago un equipo como el de ayer. Quizá no el más brillante, pero ante un equipo con internacionales que no nos ganaron”.

Paulino de la Fuente

“El Paulino que yo conozco es zurdo que juega a pierna cambiada y ahí está Viti. Si viene, le haría la competencia a Viti en esa posición”.

Lesión de Álex Millán

“Hoy le he visto con una muleta, veremos”.

Situación de Masca

“Hablo por mí mismo: creo que Masca es fundamental. Luego el club decida, por límite salarial y porque pueden pensar otra cosa. Para mí es fundamental. Schiappcasse está en un periodo de adaptación que le está costando más de lo normal”.