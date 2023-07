Álvaro Cervera sorprendió en el primer amistoso del Oviedo en México, ante el Pachuca, ubicando a Hugo Rama de lateral derecho, una posición desconocida para el gallego, que con el Almirante siempre ha tenido protagonismo. El técnico se lo dijo al descanso del partido: "¿Te ves para jugar ahí". Y así fue, aunque solo duró unos minutos por la lesión de Millán. Tras el partido, Rama analizó su nueva posición: “Son cosas que pasan, no voy a decir nada, donde me manden jugar intentaré estar lo mejor posible. Me lo dijo en el descanso y dije: para adelante. Nunca había jugado allí y lo saqué adelante como pude. Tengo buena relación con Cervera, me dice lo que piensa a la cara y lo valoro. Si me manda jugar de lateral izquierdo, lo haré. Me siento bien”, analizó al gallego.

Cervera también valoró la posición de Rama al día siguiente, antes del entrenamiento. Dijo lo siguiente: “Estamos haciendo un equipo en pretemporada y de lo que se trata es de intentar hacer variantes para cuando llegues al inicio de Liga. A día de hoy, de la primera plantilla solo tenemos un lateral derecho y espero que venga otro. Ayer quería probar a Rama, simplemente eso, es probar. No sé si le sentó bien, mal o si se ve ahí. Ni lo sé, y hablando mal, me da exactamente igual, son probaturas. Como si pongo cinco defensas y juego con tres centrocampistas. Hugo Rama jugó ahí, lo hizo muy bien durante el tiempo que estuvo. No sé si le gusta jugar ahí, pero no me importa, si al equipo le viene bien lo tendrá que hacer".