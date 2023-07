"Cuando todos dudaban de mí, el Oviedo fue el único que estuvo ahí"

Víctor Camarasa (Meliana, Valencia, 1994) casi ni recuerda cuándo fue la última vez que hizo una pretemporada. El mediocentro del Oviedo está ahora en ello. Superado el calvario de lesiones, afronta otro curso en el equipo azul tras su llegada en invierno de la temporada anterior. Para muchos, la renovación del ahora "10" ha sido el mejor fichaje. El pivote, referente del equipo, dice que es exigente consigo mismo y, en esta charla con LA NUEVA ESPAÑA en Pachuca, avisa de que físicamente está fenomenal. Camarasa, el talento azul, al descubierto.

–¿Cómo está físicamente?

–Estoy bien, no hago una pretemporada desde hace muchísimo y tengo que controlar las cargas de trabajo. Por lo demás, estoy perfecto.

–¿Qué sensación tiene?

–La pretemporada es lo peor del fútbol, pero venir a México es una experiencia. Yo ya había estado con el Betis en Puebla y en más sitios. Vinimos a Pachuca, tenemos que prepararnos físicamente y empezar con los conceptos. Lo importante ahora es el físico.

–Mucha gente pensaba que su renovación sería un culebrón, pero aquí está.

–Ambas partes queríamos lo mismo. La directiva se puso en contacto conmigo antes de empezar la Liga y les dije que necesitaba un tiempo para pensarlo, aunque sabía que quería quedarme en el Oviedo. Podría haber esperado otras opciones, pero no lo quería. Sabía que no me iba a arrepentir de fichar por el Oviedo, aunque saliese mal.

–¿Por qué lo tenía tan claro?

–Estoy contento en la ciudad, tenemos un grupo fenomenal y todos los compañeros son espectaculares. Conozco al cuerpo técnico, afronto una pretemporada completa… Contesto rápido y de forma sincera: me quedo, porque quería quedarme.

–Del 1 al 100, ¿cuánto vio el oviedismo del mejor Camarasa?

–Es difícil dar un porcentaje. Yo sé el nivel que puedo dar. El año pasado acabé jugando seis partidos de titular, pero no estaba ni mucho menos al 100%. Espero que con esta pretemporada, cogiendo minutos, logre estar al 100%.

–Encajó con la afición desde el principio.

–Estoy muy agradecido a la gente, porque entré con buen pie y me quieren mucho. Me he llevado muchos halagos y pienso que tampoco he hecho tanto. Soy muy exigente conmigo mismo. Ayudé al equipo, pero puedo hacerlo más.

–¿Fue un reseteo mental acabar jugando?

–Totalmente, aunque no estaba al 100%. Quiero dejar algo claro en cuanto a la rodilla: no me preocupa absolutamente nada. Mucha gente igual duda por mis lesiones, pero yo ahora mismo soy un jugador como cualquiera. No por perderme uno o dos entrenamientos me voy a lesionar. La temporada pasada me hizo bien acumular minutos, pero si sobrepasaba ciertos esfuerzos podía caer por otra cosa y tenía que gestionarlo.

–¿Cuando un jugador sufre muchas lesiones se le pone un estigma?

–Claro, y a mí me gustaría acabar con eso. Obviamente tengo que hacer más trabajo que otros compañeros que nunca se han lesionado, pero hasta ahí. Como yo hay muchos futbolistas y lesiones musculares en el mundo del fútbol son normales.

–¿Piensa que va a tener más responsabilidad la temporada que viene?

–Soy muy exigente, conmigo mismo y con el equipo. Me encantaría ganar todos los partidos y sé que eso no va a ser así. Solo espero que disfrutemos todos, los compañeros, el cuerpo técnico, el club y la afición. Me voy a exigir muchísimo y ojalá cumpla mis expectativas.

–¿Cuánto pesó el proyecto deportivo que le plantearon para decidir quedarse en el Oviedo?

–He renovado una temporada más y se lo dije al presi y a Agustín (Lleida): me encantaría subir con el Oviedo, me encantaría. Sé que la Segunda División es muy complicada. En mi decisión pesó todo, me había vuelto a sentir futbolista aquí, me habían ayudado y salieron las cosas bien. Estoy a gusto.

–¿Qué tal con Cervera? No le gusta tener el balón y usted es un medio de buen trato a la pelota.

–Me adapto a todo y lo he hablado con él. Somos conscientes de que no podemos hacer maravillas. A veces podemos proponer algo más pero... ¿te lleva al resultado? No lo sé. El míster sabe lo que hace, lo ha demostrado y tenemos que hacer lo que nos manda. Obviamente luego, en el campo, cada uno tiene su forma de jugar y su estilo. Con Cervera no hemos tenido ningún malentendido nunca. Es verdad que a mí en ciertos momentos me gustaría tener más el balón, pero si salen las cosas bien hay que ir con eso.

–Jesús Martínez tuvo influencia directa en su fichaje y en su renovación. ¿Habla con él?

–Hablo más con Martín (Peláez) y Agustín (Lleida), que me trasladaban lo que decía Jesús Martínez. Tengo que estar muy agradecido al Oviedo y a Pachuca. Venía del Betis, pero todo el mundo dudaba de mí situación física. El Oviedo fue el único que estuvo ahí. No había un trecho muy grande entre competir y no volver a hacerlo. Yo no me sentí bien del todo hasta que llegué al Oviedo.

–El club busca otro medio, ¿qué perfil hace falta?

–Eso se lo dejo a la directiva, que son los que entienden. Ya veremos. Hay muy buen grupo, buena plantilla, con buenos refuerzos. Competiremos con lo que tengamos.

–Dígame un jugador que le haya sorprendido en esta pretemporada.

–Me gusta mucho Sebas Moyano. No lo conocía y me ha sorprendido, se asocia bien, es rápido, se desmarca. En la primera semana dije: ‘ojo con este tío’.

–Se ha pedido el número 10.

–Lo he llevado alguna vez. Siempre fui muy del 8, pero con él no me fue súper bien en el Betis en la primera temporada. Tuve la posibilidad de cogerlo, sin más.

–¿Dónde ve a este Oviedo?

–Creo que tenemos equipo y plantilla, con buenos jugadores para estar arriba. La Segunda es muy difícil, bajan tres equipos con mucho presupuesto y va a estar complicado. Ojalá estemos arriba.

–Dígame su mejor momento con el Oviedo.

–Mis primeros noventa minutos ante el Ibiza, que tampoco estuve muy bien, pero fue el primero completo después de tanto tiempo. En este tiempo he tenido de todo, pero lo importante es que estoy aquí y estoy bien.