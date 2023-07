Relato del segundo divorcio de Obeng en el Oviedo

Vaya por delante que lo de Obeng y el Oviedo era ya una historia destinada a la separación desde el invierno del año pasado. Aquel año el ghanés rompió los puentes con el club, con una salida demasiado forzada rumbo al Huesca del Cuco, su valedor, su entrenador, su padre futbolístico. El ariete se fue cedido, firmó una buena media temporada y regresó al Oviedo por contrato. El melón estaba abierto y la posición del club era clara: había que buscarle una salida a Obeng. Tampoco él, descontento en Oviedo de un tiempo a esta parte, contemplaba otro escenario. Solo hubo un pequeño giro en los acontecimientos, en el que tuvo que ver Álvaro Cervera. El técnico quería ver en directo la actitud del ghanés en la pretemporada. Observar su comportamiento, clave en el Almirante para luego tomar una decisión sobre sus futbolistas.

Y no le decepcionó, siendo Obeng siempre un futbolista generoso en el esfuerzo en los entrenamientos. Por eso Cervera fue tan claro: "No me importaría que siguiese Obeng". En realidad, las características del delantero son las que pide el Almirante. También sabe el club que en el mercado es muy difícil firmar a un nueve de ciertas garantías a un precio asequible, como el sueldo del delantero. Pero lo que sucedió es que pesaron más las ganas de salir de Obeng que las de Cervera que se quedase.

La operación salida del ariete, abierta desde hace tiempo, parecía tener un único destino, el Huesca de Ziganda. Tanto es así, que el ghanés rechazó ofertas de equipos extranjeros con un sueldo superior al que percibe ahora mismo. El Oviedo pedía 500.000 por traspaso y aunque el club no tenía ninguna prisa por acelerar esta operación, quedando como queda un largo mes de mercado, desde México apretaron para tener lista cuanto antes la plantilla definitiva. En los últimos días hubo algún equipo de Segunda muy interesado en Obeng. Uno de ellos fue el Albacete, el que más fuerte parecía pujar. Pero el ghanés lo tenía claro y el Oviedo, ya decidido a que no viajase a México, aceleró entonces los contactos con el Huesca y con el agente del futbolista, viejo conocido del club azul.

El club oscense no estaba dispuesto a llegar a las cifras demandadas por el traspaso, el citado medio millón, argumentando que no tenía suficiente límite salarial. Por eso apareció la opción de la cesión, previa renovación de Obeng con el Oviedo. En cifras globales, contando el salario del futbolista que ahora pagará el Huesca y lo que ingresa el club azul por el préstamo, el montante operación ronda los 500.000 euros, que podrían ser más si el conjunto del Cuco hace efectiva la opción de compra a final de temporada. La misma no es obligatoria, pero va en función a unos determinados objetivos deportivos fáciles de conseguir. Los planes del Oviedo siguen siendo los de hace meses, que Obeng no vuelva a vestir de azul. El ghanés, de momento, piensa lo mismo.