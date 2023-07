Schiappacasse no seguirá en el Oviedo

Nicolás Schiappacasse, delantero uruguayo que estaba a prueba en el Oviedo, no jugará finalmente el curso que viene en el equipo azul. El ariete, de hecho, no regresará a Asturias con la expedición oviedista, que parte hoy de vuelta desde Pachuca, y se quedará en tierras mexicanas a la espera de saber cuál será su siguiente destino.

Schiappacasse ha tenido protagonismo en la pretemporada y no ha dejado malas sensaciones, ni en el cuerpo técnico ni en el club, pero el Oviedo anda ya muy justo en el límite salarial y la entidad ha tomado la decisión de no contar con él para la temporada que está a punto de comenzar. Recientemente, Cervera apuntó que Schiappacasse tenía mucha calidad, aunque dijo que en alguna ocasión eso no era suficiente. El uruguayo, no obstante, ha demostrado, según el club, buena actitud y se ha acoplado bien los compañeros.

En la decisión de que no continúe el factor que más pesa es el estrecho margen salarial para acometer el resto de fichajes que el Oviedo tiene pendientes. Schiappacasse participó en los dos amistosos del Oviedo en México. Ante el Pachuca salió en la segunda parte y se ubicó como extremo, y ante el Coyotes fue titular por primera vez de segundo punta. Cerca estuvo de anotar un gol. Su "no continuidad", pese a la grave lesión de Álex Millán, que se rompió el cruzado y estará siete meses de baja, tiene también una explicación deportiva. En el Oviedo que viene se espera que Alemão sea uno de los delanteros importantes, al igual que Borja Bastón. El que apunta por detrás es Masca, que está sorprendiendo por su nivel en esta pretemporada y tiene la plaza asegurada ya desde antes del viaje mexicano, cuando Obeng se quedó en tierra.

Con esta configuración de la delantera, sin Millán y Schiappacasse, el club está satisfecho, sin descartar alguna sorpresa. La llegada del uruguayo, a prueba en el Oviedo, fue una decisión de Jesús Martínez, que confía en las condiciones que tiene Schiappacasse, aunque el máximo accionista dijo desde el principio que la última palabra sobre su futuro la tendría el cuerpo técnico y la dirección deportiva, como así ha acabado siendo.

El uruguayo se ha mostrado muy cercano con sus nuevos compañeros durante el tiempo que ha durado la gira mexicana. Ha hecho migas especialmente con Hugo Rama, con el que ha pasado buena parte del tiempo, al igual que con otros futbolistas de la plantilla carbayona.