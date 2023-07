"Hemos aprendido la lección, el fútbol español no es el mexicano"

A Jesús Martínez Patiño (Papantla, México, 1957) se le ve contento. Camina por las oficinas del Grupo Pachuca y habla sobre el Oviedo con todo aquel que le para. El máximo accionista está radiante porque admite que la gira del equipo azul en Pachuca es para él un logro. Como la estancia termina, el presidente del Grupo Pachuca se sienta con LA NUEVA ESPAÑA y cuenta cómo se ha sentido en estos intensos días. También habla del presente y del futuro del Oviedo.

–Póngale nota a la estancia del Oviedo en México.

–Lo dije recientemente en un encuentro que tuvimos con el gobernador: es histórico, porque Pachuca y Oviedo son dos equipos históricos. Pachuca va a cumplir 128 años y el Oviedo, en 2006, hará cien. Imagínese la felicidad que supone para nosotros tener estos dos equipos con tanta tradición juntos en nuestra ciudad. Era una ilusión para todo el Grupo y que el Oviedo se impregne de nuestra filosofía es un placer. Ha sido mucho más positivo de lo que esperaba.

–¿Por qué?

–Primero, porque esperaba una integración del equipo, que se ha dado "padrísima". Segundo, porque estamos a 2.300 metros de altura y eso hace que físicamente, para un torneo como Segunda División, tengamos mejor preparación, que nos hace mucha falta. Tercero, porque los jugadores han tenido todas las comodidades y la gente se ha volcado con ellos desde que llegaron. El recibimiento fue increíble y el Pachuca-Oviedo en nuestro estadio marcó época. ¡El "Asturias, patria querida" en Pachuca, con gaiteros y mariachis! Son dos pueblos, el asturiano y el mexicano, que nos queremos mucho, tenemos unos lazos históricos que vienen de nuestros antepasados. El otro día al estadio vinieron 300 astur-mexicanos. Fue algo muy emotivo. Toda mi familia está feliz. Jesús, mi hijo, se sabe todas las canciones del Oviedo de memoria. No tengo palabras: ha sido una gira increíble.

–La nota negativa: la lesión de Millán.

–Ni me hable…Es un gran ser humano y un gran futbolista, vamos a sentir mucho su baja porque es muy importante. Ha sido una desgracia. Él está muy animado, le dije que se tranquilice, que le vamos a apoyar y que estará con nosotros muy pronto, como Tarín.

–Usted es un hombre de fútbol, ¿qué sensación le da esta plantilla?

–Me gusta, me gusta. Faltan un par de toquecitos, en los que estamos trabajando. El año pasado no me daba este feeling, no me gustaba el sistema de juego que veía. Ahora tenemos más experiencia en el fútbol español. Sabemos que no podemos llevar jugadores que no tengan cierto recorrido y experiencia, aunque otros también te pueden fallar. Vamos aprendiendo y me ha gustado mucho la confección de la plantilla.

–¿Qué es lo más importante?

–La parte defensiva, que estaba muy equilibrada. Eso fue lo primero en lo que nos centramos. Renovamos casi a todo lo que teníamos y metimos dos refuerzos, el portero que llegó, Leo Román, y otro que falta, pero vendrá. Luego, hicimos el esfuerzo por Camarasa, a que le agradezco su apoyo. Alemão viene a préstamo, tenía interés de otros equipos y apostó por nosotros. Moyano, que vino del Lugo, Paulino... Bastón que se queda, también está Masca, que es joven. Estoy contento.

–Borja Sánchez se fue.

–Sí, pero creo que fue lo mejor para él. Tenía que salir de ese ambiente porque es un jugador talentoso que quiere jugar. En León le va a costar por la adaptación, pero el otro día cuando entró lo hizo bien.

–Lleva un año como dueño del Oviedo, ¿qué ha aprendido?

–Mucho. Primero, ando como loco con el fair-play financiero. Me vuelve loco. Ahora estamos haciendo números, intentamos cerrar patrocinios... pero igual ampliamos otra vez capital.

–En México no hay límite salarial.

–No hay, ni aquí en el Pachuca ni en el León. En Chile lo hay, pero no tan apretado. Eso me quema, porque tengo que estar siempre pendiente y es desgastante, pero no queda otra que adaptarse.

–¿Qué más ha aprendido?

–Lo que es la Segunda División, que es la quinta Liga más competitiva del mundo. Es muy diferente a lo que vemos en México. Aquí se juega mucho más abierto y dinámico, y allí es muy físico y muy táctico, sobre todo esto último. Esa es una de las claves.

–¿Por eso ha apostado por Álvaro Cervera?

–Así es. Aprendimos la lección. Cervera es un conocedor de la categoría, muy profesional y el público lo quiere. El fútbol son resultados, no lo podemos olvidar. Cervera y su equipo saben lo que hacen.

–¿Cómo es su relación con él? Parecen muy distintos.

–Me llevo bien con él, muy bien. Es muy serio, pero ya sé por dónde entrarle. A mí, mientras la gente sea íntegra, que cada uno tenga su forma de ser. El otro día le hice una broma a él y a Almada, el entrenador del Pachuca. Les dije que les regalaría algo si celebran un gol. ¡No festejan ni los goles!

-¿Qué le pide al equipo?

–Que se entregue, que respete a su afición y a su profesión. Que le meta pasión. El equipo tiene talento, antes tenía orden y sacrificio, pero ahora hay jugadores que pueden marcar esa diferencia.

–¿No quiere hablar de ascenso?

–No, no, no. Hay que ir partido a partido y que se entreguen los jugadores.

–¿Por qué Pachuca ha encajado bien en Oviedo ciudad?

–Porque no somos gente que prometa cosas que no pueda cumplir. Somos serios, respetamos a la afición, a la cultura, a Oviedo y a Asturias. La afición del Oviedo es increíble y ellos, los aficionados, ven que nosotros hemos llegado a su equipo para trabajar e invertir. Ahora tenemos una ilusión tremenda con la ciudad deportiva. Yo creo que ellos dicen: "Oye, estos tíos vinieron a trabajar y a aprender". Yo me siento ya un poco asturiano: amo al Oviedo, lo amo, es mi obsesión y mi pasión. El objetivo principal del Grupo Pachuca, ahora mismo, es el Oviedo.

–Cuéntenos algo de la ciudad deportiva…

–Estoy cambiando cosas continuamente. Cuando me trajeron el proyecto de La Esmeralda, del León, no me gustó y mandé hacer otro nuevo, que quedó increíble. La gente no sabía qué hacer, pero la volvimos a hacer y estoy muy orgulloso. Es una obra clave para nuestro modelo, sobre todo en tecnología. Ecológicamente es una joya. En el diseño del Oviedo, por ejemplo, añadí una piscina para que se integrase en el gimnasio y ahora están adaptando los planos. Es un terreno muy difícil. Les dije que la entrada del edificio principal quería que luciese espectacular, que fuera más grande. Tendrá una fuente impresionante.

–¿Qué tal marchan las relaciones con el Sporting?

–Les respetamos, tenemos rivalidad, pero respeto. Nada más allá. También pasa aquí en México con Atlas y Santos (conjuntos de Orlegi, dueños del Sporting). Nosotros queremos ganar en todo, hasta a las canicas, tenemos rivalidad. En los derbis hubo respeto, volvió la comida de las directivas… Eso es lo que hay que hacer. Me gusta ganar en la cancha y en los proyectos, fuera, respeto.

–Usted es intervencionista en los fichajes, ¿cómo se gestiona con una dirección deportiva?

–Tenemos que retroalimentarnos. Yo soy muy intervencionista, hasta negocio con los agentes, que a veces son un problema, porque secuestran a los jugadores y no les dejan, perjudicando su carrera.

–¿Esto último lo dice por Colombatto?

–Es un buen muchacho que está mal asesorado. Es un jugador del Grupo, quiero lo mejor para él, pero Dios sabe por qué hace las cosas. El que venga estará al nivel o tendrá más gol, que es lo que quiero. Colombatto no tiene tanto gol.

–¿Y Cazorla?

–Mata, Cazorla…Tal y como tenemos el límite salarial es imposible. Cazorla es un gran jugador, un ídolo, pero es imposible.