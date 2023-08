El Oviedo elige a Mario Hernández para el lateral diestro

La ampliación de capital impulsada por Pachuca le dará al Oviedo alas en lo que queda de mercado para completar una plantilla de nivel que pelee, a las órdenes de Cervera, para estar con los más fuertes de la categoría. La inyección, de al menos 2,8 millones, servirá para pujar por el fichaje de Jaime Seoane, además de cerrar la defensa, una de las demandas de Álvaro Cervera. Y para la zaga, Mario Hernández es el candidato preferido, como informó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición web.

Mario Hernández, 24 años, está libre tras acabar su contrato con el Rayo Vallecano y no renovar y busca destino, con diversas propuestas encima de la mesa. Gusta en el Oviedo y, además, cuenta con el visto bueno de Cervera, dispuesto a apostar por un lateral de perfil ofensivo para darle un plus al ataque y tener más alternativas. Mario ha jugado las tres últimas temporadas en el Rayo, aunque le ha costado asentarse en el once. Su última campaña no ha sido buena en el aspecto personal. Mario solo pudo ayudar a los vallecanos en 6 partidos (3 de Copa y 3 de Liga), para sumar un total de 403 minutos, un saldo decepcionante para un futbolista en edad de progresar como es su caso.

Además del Oviedo, el futbolista cuenta con el interés de otros segundas y propuestas del extranjero, de Croacia y Portugal, pero el club azul es el mejor situado para cerrar una incorporación que será posible con el dinero de la ampliación de capital. El hecho de llegar en propiedad le convierte en el favorito del Oviedo.

La posible llegada de Mario responde a la demanda de Cervera de contar con más efectivos en defensa ante una temporada tan exigente. En un principio, la idea del club era la de contar con Lucas como lateral indiscutible y que Charbel, joven futbolista del filial, le diera la alternativa en el caso de lo que necesitara. La otra opción es que Oier Luengo hiciera de improvisado lateral, como ya actuó en un par de ocasiones el pasado curso. Charbel ha trabajado a buen nivel con el primer equipo esta pretemporada, pero Cervera prefiere tener un efectivo más en el lado diestro de cara a posibles infortunios como sucedió la temporada pasada.

Además, se suma la situación de Rodri Tarín, operado de la rodilla tras lesionarse en Anduva y al que aún le quedan meses de recuperación. De ahí que otro defensa sea necesario.

La alternativa de Carreira

La dirección deportiva, no obstante, mantiene abiertos otros frentes por si no se cerrara la llegada de Mario. Gusta mucho en el club Sergio Carreira, lateral del Celta que no cuenta en el conjunto vigués y busca una salida. El Oviedo ha sido uno de los equipos que se ha interesado por sus servicios, pero cuenta con más propuestas, tras una notable campaña en el Villarreal B, donde disputó 31 partidos. El club azul ya lo tuvo en su agenda hace algún tiempo. El problema es que en principio parece que saldrá del Celta como cedido, lo que le resta opciones respecto a Mario Hernández. Aunque el Celta podría incluir una opción de compra.