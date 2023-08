Álvaro Cervera ya tiene una preocupación menos, Mario Hernández será el último componente de una zaga que apuesta por la continuidad respecto a la temporada pasada. El Oviedo ha anunciado el fichaje esta mañana, en una operación adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, y que traerá el ex del Rayo a pelear por un puesto en la zaga con Lucas Ahijado. Mario Hernández se compromete por una temporada con otra más en función de objetivos: si juega 25 partidos disputando al menos 45 minutos, su contrato se verá prolongado.

Mario Hernández, 24 años, llega libre tras acabar su contrato con el Rayo Vallecano y no renovar con los madrileños. Cuenta con el visto bueno de Cervera, dispuesto a apostar por un lateral de perfil ofensivo para darle un plus al ataque y tener más alternativas. Mario ha jugado las tres últimas temporadas en el Rayo, aunque le ha costado asentarse en el once. Su última campaña no ha sido buena en el aspecto personal. Mario solo pudo ayudar a los vallecanos en 6 partidos (3 de Copa y 3 de Liga), para sumar un total de 403 minutos, un saldo decepcionante para un futbolista en edad de progresar como es su caso.

Además del Oviedo, el futbolista contaba con el interés de otros segundas y propuestas del extranjero, de Croacia y Portugal concretamente, pero el Oviedo ha logrado cerrar la incorporación ayudado por el dinero de la ampliación de capital por la que Pachuca invertirá 2,8 millones de euros en el club.

Así lo ha hecho público el club en su web:

“El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con el jugador Mario Hernández para la próxima temporada. El defensa madrileño llega libre procedente del Rayo Vallecano donde militó las últimas campañas.

Mario Hernández Fernández, de 24 años de edad, nació el 25 de enero de 1999 en Madrid. El lateral diestro se formó en la cantera del equipo vallecano donde comenzó su andadura en 2018. El jugador, que estuvo cedido en la UD Melilla la temporada 18/19 y en la UD Sanse en la 19/20 ha desarrollado el grueso de su carrera en el Rayo Vallecano, donde ha llegado a participar en la máxima categoría del fútbol español.

Trayectoria

(2017/18) Rayo Vallecano

(2018/19) UD Melilla

(2019/20) UD Sanse

(2020/23) Rayo Vallecano”