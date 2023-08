El Oviedo pule su estilo: empata ante el Racing de Ferrol (1-1) y se impone en los penaltis

El Oviedo de Cervera sigue siendo el Oviedo de Cervera, vaya eso por delante. Y eso, aunque a estas alturas todo sea orientativo, es una ventaja ante los equipos que aún deben formarse. Lo demostró en Ribadeo, en un empate con poca acción ante el Racing de Ferrol. Controló el partido desde la defensa y solo cometió un error algo que, como comprobó cuesta caro. El 1-1, justo en líneas generales, dio paso a los penaltis donde una mano firme de Leo Román le dio el Emma Cuervo a los azules.

Racing Ferrol 1 Real Oviedo 1 Racing de Ferrol: Gazzaniga, Jon García, Delmás, Bernal, Heber, Iker Losada, Enrique Clemente, Moi Delgado, Carlos V., Chuca, Sabin Merino. En la segunda parte jugaron: Bernard, Brais Martínez, Pumar, Álex López, Manu Justo, Nacho, Manzanara y Señé. Real Oviedo: Leo Román; Lucas, Costas, Luengo, Pomares; Viti, Camarasa, Luismi (Jimmy, min. 11), Moyano; Paulino, Bastón. También jugaron: Jimmy. En la segunda parte jugaron: Yayo, Masca, Romario, Alemao, Calvo, Bretones y Rama. Goles: Goles: 0-1, min. 19: Bastón. 1-1, min. 21: Merino (penalti). Árbitro: González Díaz (comité asturiano). Amonestó a Yayo. Pepe Barrera: torneo Emma Cuervo ante unos 2.000 espectadores, con amplia presencia de oviedistas en la grada. Así fueron los penaltis: Dani Calvo (gol), Señé (gol), Alemao (gol), Justo (gol), Romario (gol), Nacho (para Román), Masca (gol), Heber Pena (gol), Hugo Rama (gol).



















Aunque la ejecución aún flojea, algunas cosas ya se pueden intuir en el Oviedo. Está la ventaja de haber visto cómo se las arregla el entrenador el año pasado, claro. Y en la actual parece que optará por una línea continuista. Lógico si se repasa la carrera de Cervera.

Por resumir la atascada cita de Ribadeo, todo empieza por el orden y la chispa. En lo primero colabora todo el equipo. Esa idea de equipo gregario que se le hace bola a los contrarios tiene pinta de tener continuidad. Con la pelota, una fórmula sencilla de recitar y no tanto de ejecutar: robo y balón al espacio.

A semana y media del estreno liguero, Cervera ocupó los costados en ataque con Viti y Moyano, extremos livianos, de aceleración y obcecados. Tiene toda la pinta de que ambos entrarán en la Liga con la vitola de titulares.

Las mejores opciones del primer acto llegaron por la receta ya comentada de quitarle el balón al rival y tratar de correr. Moyano advirtió a los 45 segundos con una carrera en la que le quitó las pegatinas a su marcador. A eso iba a jugar el Oviedo. A los 12 minutos, otra muestra. Esta vez Paulino puso el balón con mimo a la carrera de Viti y este centró al área. Moyano definió demasiado centrado.

El premio fue a los 19. Otra vez con el mismo guion: Jimmy lanzó a la estampida de Viti. Y Bastón acudió raudo al remate para batir a Gazzaniga y adelantar al Oviedo.

Antes de la acción afortunada, una desgracia. La de peor naturaleza en estos ensayos estivales. Luismi sufrió un golpe en el costado en una acción de juego y pidió el cambio tras ser atendido en la banda. Abandonó el campo con visibles gestos de dolor y habrá que esperar su evolución.

No tardó en reaccionar el Racing de Ferrol en el único lunar azul del primer acto. Costas se pasó de ímpetu y tocó a Sabin Merino en el área. Penalti. El atacante de los gallegos igualó.

El choque bajó en intensidad, ajeno el Oviedo a la pelota a pesar de que la apuesta en el once parecía asegurarle algo de balón. Cervera situó a Camarasa como compañero de Luismi (¿le busca sitio a Seoane?) con Paulino acompañando a Bastón. El ex de Pachuca no logró conectarse al juego salvo chispazos aislados.

En la segunda mitad, con Yayo en lugar de Camarasa, el equipo dio un paso adelante. Funcionó de primeras, con un centro peligroso de Moyano y cabezazo a Paulino al poste tras un saque de banda largo.

El Racing trató de estirarse pero Cervera respondió con nuevos bríos: entraron Romario, Alemao y Masca. Y después, Calvo, Bretones y Rama. Un centro centro peligroso de Lucas puso fin al intento azul y el título se decidió en los penaltis, donde Leo Román apareció con una buena intervención y Calvo, Alemao, Romario, Masca y Rama no fallaron.