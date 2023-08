Tras oficializar su adiós al Oviedo para marcharse al Celta, Mario Fuente, una de las grandes promesas del club azul, quiso despedirse de la afición carbayona con una carta de despedida difundida a través de su cuenta de Twitter:

“Catorce años hace, al que un a un niño apasionado al fútbol que crecía con un balón entre los pies, le llamaba el Real Oviedo para unirse a su cantera.

Mi familia ya era azul, ya visitaba el Tartiere y mi padre me llevaba por todos los Campos posible a ver al Oviedo, un equipo que de aquella vivía una situación complicada, pero mis colores estaban claros. En mi casa se decía desde siempre “yo soy del Real Oviedo”, y entonces empecé a jugar en mi club, tenía solo 6 años. A partir de ahí viví todas las categorías como jugadores.

En lo personal, crecía como futbolista, disfrutaba y tenía mis recompensas con goles que me daban esos premios a las semanas trabajadas; viajes, experiencias, emociones, amistades… o las miradas de aquellos niños que, sin yo ser nadie en el fútbol, disfrutaban de mí y me pedían una foto a los que, tímidamente, les respondía con una sonrisa.

Mucho cariño de mucha gente anónima que me llenaban con unas palabras en momentos no tan fáciles. Padres, y ya amigos de mi grupo de fútbol, de muchos años, con los que he crecido, y los que me han demostrado que son mucho más que fútbol: completos, rivales, equipos técnicos, preparadores físicos, en fin, toda mi vida con un único color.

Me voy a quedar con un detalle: cuando hace un año, emocionado, me disponía a firmar mi contrato con Paredes como máximo responsable y parte firmante del mundo, hablando coloquialmente de tú a tú, y después de firmar, me dijo: “Mariete, ¿Madrid o Barça? ¿De qué equipo eres?, a lo que yo respondí: “Yo soy del Real Oviedo”. Recuerdo perfectamente su mirada.

Hoy me toca despedirme con el corazón en un puño, mucho antes de lo esperado y de lo que yo hubiera querido. Las circunstancias me llevan a ello. Me hubiera gustado, y esperaré siempre, poder saltar al Tartiere, y volver a llenar este corazón de sangre azul al que siempre estar eh ido, deseando siempre que mi Real Oviedo logre ya el tan ansiado ascenso.

Dar las gracias al club, a mis compañeros, a mi afición, a mi familia, entrenadores, directivos y cuerpo técnico.

Pido respeto a una decisión meditada y dura, la más complicada de mi vida. ¡Hala Oviedo!".