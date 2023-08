Álex Millán se ha acercado esta mañana El Requexón, donde ha tomado la palabra por primera vez desde su grave lesión de rodilla.

”Estoy muy animado”

"Estoy bien. Los primeros días con dolor, pero afronté la operación bien, con confianza y ganas de superarlo, y estoy muy bien, muy animado".

”Tengo la confianza del grupo”

"Venir a El Requexón es un apoyo más, todos te preguntan, todos están pendientes de ti, y eso suma. Estoy tranquilo por tener la confianza del grupo, está siendo más fácil de lo que la lesión requiere".

”Estoy en deuda con la afición”

"No me esperaba la afición tan grande que tiene el Oviedo. Sin haberles podido yo dar nada todavía, me siento en deuda con ellos porque el cariño que me han dado ha sido increíble y solo quiero volver a jugar para poder devolvérselo”.