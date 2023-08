"¿Cazorla? Si se dan las condiciones, estamos abiertos"

Mientras el foco se centra en el duelo del lunes ante el Tenerife, el esperado estreno del ilusionante Oviedo de Cervera, los responsables deportivos no desconectan del todo con el mercado. Porque hay satisfacción con las contrataciones cerradas, pero nadie se atreve a decir que no vaya a haber novedades de aquí al 31 de agosto. Las puertas no se cierran del todo, incluso para Santi Cazorla, ídolo del oviedismo que, a sus 39 años, sigue en Qatar pendiente de su futuro. "Todos los años es una posibilidad real. El club siempre ha estado muy cercano al jugador porque supone tener parte de la bandera del Oviedo con nosotros. Si se dan los condicionantes, estamos abiertos", explicó el director deportivo Roberto Suárez en una entrevista concedida a Ser Deportivos Asturias.

El asturiano amplió su explicación sobre el de Llanera: "Él muestra interés de que se pueda dar su regreso en algún momento, pero pasan los años y tiene que tomar decisiones. Nosotros siempre estamos con la puerta abierta para recibirlo". Aunque la de Cazorla no es la única operación interesante: "Vamos a ver cómo estamos de límite y si en alguna posición podemos dar un plus. No podemos dar por cerrada la plantilla" Suárez habló abiertamente de algunas opciones que en principio eran prioritarias pero que no se llegaron a dar. Aunque el resultado final fue mejor que el previsto inicialmente. "Alguna situación nos quedó en incertidumbre como las operaciones con Colombatto o Toni Moya, y al final se concretó lo de Seoane. Hay veces que nos perjudica y otras que nos beneficia, pero nos hemos ido ajustando al jugador que en teoría va a dar rendimiento a lo que quiere el entrenador", expuso. Además, Suárez incidió en que la filosofía de Pachuca en Oviedo es ambiciosa. Lo han demostrado con los fichajes, con Seoane como bandera del proyecto, pero también rechazando ofertas. Alguna sorprendente. "Hemos recibido ofertas por varios jugadores, más de los que pensábamos, e incluso de futbolistas que se han incorporado este verano. Es el esfuerzo que ha transmitido la propiedad", reveló el de Grado. Por último, Suárez explicó la situación de Seoane, que debe viajar a México para arreglar su permiso de trabajo antes de salir cedido. Es baja el lunes pero se trabaja para que no vaya más allá: "Tiene que ser inscrito antes en Pachuca primero. Al ser un país diferente lleva unos trámites que se están tratando de hacer lo más rápido posible. Se perderá el de Tenerife y estamos intentando que sea lo mínimo. Son temas burocráticos que no podemos controlar".