Fin a las pruebas, empieza lo importante. El Oviedo visita el lunes al Tenerife, 21.30 horas, con la intención de traducir en puntos las buenas sensaciones que deja la configuración de la plantilla. Álvaro Cervera afronta el reto con optimismo, aunque con un discurso cargado de realismo.

Las lesiones de Masca y Luismi.

“Ha sido una pretemporada con mucho cuidado en las lesiones, porque queríamos llegar con el máximo número de jugadores al primer partido. Hemos tenido precaución. Lo de Luismi es un golpe, lo único lo de Masca que sintió algo en el soleo, y tiene una roturilla muscular. Los demás, salvo Seoane, están para jugar”.

El fichaje de Seoane.

“Seoane me parece una muy buena incorporacíón, es muy buen futnolista, Viene de Primera, en Segunda ha rendido a gran nivel. Es un gran acierto su fichaje”.

¿Qué palpas en la gente?

“Que las miras están puestas muy altas, la gente tiene ilusión, solo piensa en que el equipo va a estar arriba. La percepción mía es esa. Cada uno opina, pero en la calle veo que la afición cree que el equipo va a estar arriba”.

La portería.

“Es una duda que tengo, los dos están bien. Leo vino porque había dudas con la recuperación de Braat, que al final se ha recuperado bien. Pueden jugar los dos”.

La plantilla.

“Somos muy parecidos al año pasado, para lo bueno y para lo malo. Salvo Seoane, que sí que nos cambia porque puede hacer tres o cuatro posiciones y te da versatilidad. Por el resto somos muy parecidos”

La idea de juego.

“Puede cambiar la dinámica Seoane, porque tiene muchas cosas en el juego que no se tienen en la categoría. Tiene dinamismo, gol, pase, también puede defender… pero la idea no tenga la sensación de que tenga que cambiar mucho.

Sistema.

“En principio tenemos dos delanteros ahora mismo y jugar con los dos es complicado porque te quedas sin reserva si lo necesitas. La idea es no jugar con 2 delanteros grandes. No me gusta. Ahí puede jugar Moyano, Seone, Hugo Rama… Según el tipo de choque. Y durante el partido puede cambiar. Mi idea no es jugar con dos delanteros puros”.

Alemao.

“Es un rematador, bajo mi punto de vista. Potente, dentro del área es muy peligroso. Pero tiene cosas que necesitamos que incorpore. Necesitamos un punta que nos dé al espacio, que caiga, que nos abra el campo. Eso todavía no lo tiene porque es más estático. Lo que queremos conseguir en que nos dé las dos cosas”.

Plantilla larga.

“Algún jugador saldrá, eso tengo entendido. La plantilla está bien. En cuanto a número está bien. Yayo está también desde el filial, y nos quedaremos 22 o 23 que está bien”.

El Tenerife.

“El del año pasado me parecía un gran equipo fue una sorpresa que no acabara arriba. Quedó en la mitad al final. Ha cambiado de entrenador y de jugadores. Tiene futbolistas peligrosos como Enric Gallego y si permitimos centros y balón parado lo pasaremos mal. Salvo Roberto López, que es muy bueno a balón parado, el resto es muy parecido al año pasado aunque con entrenador nuevo”.

Javi Mier.

“Mientras esté aquí hay que contar con él, salvo que el club te diga algo. Lo de Sangalli la temporada pasada en Huesca (lo alineó cuando estaba a punto de salir al Racing) fue porque nadie me había dicho nada. Estaba en el aire. Me enseñaron un tuit que se iba en el autobús de camino a Huesca, pero no sabía nada. Los jugadores están a mi disposición y es decisión mía que jueguen o no”.

Álex Cardero.

“Es un media punta de libro. Juega muy bien al fútbol. Yo le he puesto en banda porque a mí me gusta que defienda desde arriba. Le cuesta esas situaciones. En banda no tiene velocidad necesaria. Lo que tengo claro es que si fuera parte de mí es que a esa edad hay que jugar. Y demostrar que tienes categoría. No me meto en decisiones de jugadores y su entorno pero tiene que jugar”.