El Real Oviedo será el último equipo en debutar en Segunda en una temporada repleta de ilusión. También para Romario Ibarra, en la que será su primera experiencia en el fútbol europeo. El ecuatoriano ha dejado mejores sensaciones en los últimos amistoso que en los primeros, en una evolución de menos a más que culminó con su mejor choque, ante la Ponferradina en Grado. Por eso, el atacante comenta que "la gente me decía que en cada partido de pretemporada me veían mejor. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo y los partidos voy a ir a mejor, con más confianza y más seguro de mi juego. Los compañeros me han acogido muy bien y eso también ayuda bastante".