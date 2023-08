Solo cabe un nueve: así son los planes de Cervera para la delantera

Cervera ya tiene la primera pieza que encajar en su puzle del Oviedo que quiere para esta temporada. El técnico se muestra claro en cuanto a sus preferencias, el equipo no será muy diferente del que mostró el pasado curso, pero ahora toca elegir las piezas. Y arriba, llegan las opciones. A pesar de la lesión de Millán, y los problemas musculares de Masca, la plantilla le ofrece soluciones en el apartado ofensivo. Pero el Almirante lo tiene claro: su idea no pasa por jugar con dos delanteros puros.

"Ahora mismo tenemos dos delanteros y jugar con los dos es complicado porque te quedas sin reserva si lo necesitas... Pero la idea es no jugar con 2 delanteros grandes. No me gusta. Ahí, junto al punta, puede jugar Moyano, Seoane, Hugo Rama… Según el tipo de choque. Y durante el partido puede cambiar. Pero mi idea no es jugar con dos delanteros puros", indicó ayer el entrenador.

Una de las dudas queda despejada: Bastón y Alemão no formarán juntos. Al menos no lo harán de inicio. El técnico busca otro perfil junto al nueve, un trabajo muy exigente en una posición que ya el año pasado le dio quebraderos de cabeza.

Todo parece indicar que en Tenerife será Bastón el que empiece el choque, con el recurso de Alemão según avance el mismo. Ayer, el entrenador alabó las condiciones del brasileño, aunque con algunos matices: "Bajo mi punto de vista es un rematador. Potente, dentro del área es muy peligroso. Pero tiene cosas que necesitamos que incorpore. Necesitamos un punta que nos dé al espacio, que caiga, que nos abra el campo. Eso todavía no lo tiene porque es más estático.

Así, el abanico para acompañar a Bastón se abre. Con Moyano ligado a la banda y Seoane fuera por problemas administrativos, está la opción de Rama, entre las citadas por el entrenador, para actuar ahí mañana. También cuenta con opciones de entrar de inicio Paulino. De hecho, Cervera alineó al cántabro en la media punta titular en el penúltimo amistoso en Ribadeo. Paulino dejó detalles aunque sin la continuidad deseada.

Hay otra opción empleada por el entrenador en verano, la de colocar a Camarasa por detrás del punta. Sin embargo, lo visto en los últimos ensayos y la baja de Luismi hace que su concurso se haga imprescindible en el centro del campo, como compañero de Jimmy.

Lo que parece claro entre las palabras del entrenador y las vicisitudes vividas por la plantilla este verano es que, al menos de momento, Cervera le da prioridad al 4-2-3-1 por delante de un sistema de dos delanteros, que sí fue más habitual el pasado curso.

Otras dudas por resolver. La del delantero no es la única incertidumbre con la que Cervera se aproxima al estreno liguero. El entrenador confesó ayer en la sala de prensa no tener claro qué portero partirá de inicio ante el Tenerife. Leo Román era el claro favorito cuando se inició la pretemporada. Pesaba en su candidatura el talento que atesora, algo inherente a un internacional sub-21 con España, aunque aún le falta mostrarlo en el fútbol profesional. Ahí es donde apareció el Oviedo para darle esta oportunidad. Pero influía sobre todo en su ventaja sobre Braat la lesión del galo, que le hacía incluso ser duda para el comienzo de la competición. Pero la recuperación del francés ha sido más exitosa de lo que se esperaba y en el stage de México ya pudo trabajar con el resto de sus compañeros. Braat actuó en dos amistosos, demostrando que la recuperación es total, incluso erigiéndose en héroe en la tanda de penaltis ante la Ponferradina.

La lucha por la titularidad está más abierta de lo que podría pensarse en un primer momento y ahora será Cervera el que decida. La elección tendrá, previsiblemente, recorrido en el tiempo. De ahí que se considere la primera gran decisión del entrenador de cara al once inicial.