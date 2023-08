Un lastre en el juego y un enfado mayúsculo: las claves de la derrota del Oviedo en Tenerife

Álvaro Cervera suele mostrarse sincero en su análisis de los partidos, pero no es tan habitual que muestre sus sentimientos. Comedido en la victoria y neutro en la derrota, sí dejó entrever su malestar el técnico tras el primer choque, el del estreno, el de la derrota sin casi oposición en Tenerife. Al técnico no le gustó un pelo la imagen de los suyos y, cuentan, su enfado se extendió hasta el regreso a Asturias. Los errores en los pases y, en su opinión, la falta de empaque en el centro del campo mostraron un equipo muy alejado de lo que él busca. Fue el Oviedo que no quiere Cervera.

"Perdimos el balón con mucha facilidad y nos faltó fuerza para llevarnos los duelos, todas las pelotas eran de ellos. Así en Segunda División es muy difícil, sino ganas duelos, no robas…", expuso. La estadística del choque le da la razón al entrenador en algunos de sus juicios. Pero no en todos. Por ejemplo, sí acierta en cuanto a su diagnóstico en el pase. Fue ahí donde se percibieron las más grandes diferencias entre los contendientes. El Tenerife se hizo dueño del partido a través de la posesión: 54%-46%. Dio más pases 268 a 205, pero, sobre todo, mostró menos errores. Los locales acertaron el 72,2% de los envíos, mientras que el Oviedo solo el 65,7%. Además, el equipo solo tuvo la pelota en zonas intrascendentes, como la defensa. En el campo del rival, los chicharreros mostraron un 65% de aciertos en el pase, por el pobre 53% de los asturianos. Otro dato más: los de Cervera solo completaron 42 envíos en el último tercio de campo, por los 75 del Tenerife. La diferencia es evidente. Una comparativa con el resto de conjuntos sirve para subrayar aún más los males del Oviedo. El conjunto carbayón fue el menos acertado en pases de toda la jornada inaugural en Segunda: tanto en porcentaje de envíos acertados como en número total de pases. Mejor en el duelo En lo que los números parecen contradecir la tesis del entrenador es en el juego físico. "Cada balón dividido era de ellos. Tuvimos muy poca fuerza en el centro. Es muy difícil que los extremos se pongan en funcionamiento si no ganamos esos duelos", se quejó. Sin embargo, el Oviedo se impuso a su rival tanto en duelos ganados (55-66) como en los balones aéreos (17-25). Es más, los de Cervera son el equipo que más duelos (empatados con el Racing de Santander) y aéreos ganaron en toda la primera jornada del fútbol español.